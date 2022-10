El golpe al bolsillo de los colombianos que se avecina ante reforma tributaria

Dentro de los productos que quedarían gravados estarían la carne, el pollo, los huevos, la leche y la papa, que hoy no son objeto de este impuesto.



Regla básica de ama de casa, cuando la carne roja esta cara se cambia por pollo pero esto no sería opción con el nuevo IVA.



Un kilo de muslos, por ejemplo, que hoy tiene un valor promedio de 11.700 pesos pasaría a venderse en 13.900 pesos.



Y cuando el pollo esta caro, la proteína de consumo que le sigue es el huevo pero aquí el panorama no cambia.



Una bandeja de huevos cuesta un promedio 12.000 pesos. De ser gravada con el IVA actual su precio aumentaría 1.900 pesos y si se le aplicara un impuesto del 19% pasaría a costar 2.280 pesos.



Este primer capítulo de las recomendaciones de expertos tributarios ya generó un rechazo por parte de los sectores productivos, como de Andres Valencia, presidente de Fenavi; Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia; Carlos Maya, presidente de la asociación nacional de porcicultores y Guillermo Botero, presidente de Fenalco, entre otros.



Otras recomendaciones son duras medidas como ponerle IVA a útiles escolares, computadores, internet y vestuario, con tarifas que van del 5 al 19 por ciento.



En cuanto al vestuario, por ejemplo, que ya hoy está gravado con el 16% de IVA el aumento sería más moderado, ya que por una camisa que cueste 50.000 pesos se pasaría a pagar 51.500 pesos.



En materia de útiles escolares, productos como un cuaderno de gama alta que hoy está en 8.500 pesos pasaría a costar 8.925 pesos con el IVA del 5 por ciento.



Pero el malestar no sólo en los consumidores, las propuestas de la comisión de expertos tributarios ha desatado un conato de rebelión al interior del Gobierno.



La ministra de Educación, Gina Parody, dijo que poner IVA a cuadernos y libros es regresivo y afectaría a miles de padres que hacen esfuerzos para enviar a sus hijos al colegio.



Al rechazo se sumó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



A su vez, el ministro de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, David Luna, se declaró en desacuerdo, ya que asegura que con la excepción del IVA se logró pasar del 15 % al 50 % en conectividad en los estratos más bajos y que ha aumentado la presencia de computadores y tabletas en los hogares colombianos.



Así mismo, la Comisión recomienda elevar la tarifa de impuesto consumo por la telefonía celular a 7 %.



Otro sector que entra en las recomendaciones para gravar con IVA, es el de salud.



Los planes de medicina prepagada cuentan con un gravamen del 10 % y cuestan en promedio 160.000 pesos. Pero con un IVA del 19% costarían unos 174.000 pesos.



La comisión en cabeza de Fedesarrollo también planteó aumentar de 2 a 5 millones el número de colombianos obligados a declarar y pagar renta donde plantea comenzar a cobrar el impuesto a los trabajadores con ingresos desde $1'500.000. Actualmente lo pagan quienes devengan de $3'200.000 en adelante.



Al rechazo de sectores productivos, ministros y consumidores también se suman congresistas.



El presidente del Congreso, el senador Liberal, Luis Fernando Velasco y el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro, entre otros, hicieron reparos al tema.



Pero las recomendaciones no paran ahí en materia de IVA. El documento propone eliminar las exenciones explícitas o implícitas de IVA a los patrimonios autónomos y las universidades u otras Entidades Sin Ánimo de Lucro por los servicios gravados prestados.



Además tampoco hay buenas noticias en el informe tributario para los usuarios del sistema financiero.



La eliminación del 4x1000 podría enredarse ya que la comisión considera que debe mantenerse.



Al hablar de la reforma tributaria que podría ser presentada este año, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el Gobierno no conoce las propuestas.



Finalmente, se propone elevar la tarifa del impuesto al consumo de restaurantes y cafeterías definidos para el IVA hasta 11 %, e incluir las franquicias de comida rápida, las cuales hoy están gravadas con IVA del 16 %.



Esta semana el Gobierno daría respuesta oficial a las polémicas propuestas de la Comisión Tributaria.