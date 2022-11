El león Júpiter aún no ha podido ser sepultado dos meses después de su muerte

Júpiter, el león más amado de Colombia, aún no ha podido descansar en paz.

El pasado 18 de mayo se cumplieron dos meses de su deceso y aún no ha podido ser sepultado. La pandemia atrasó la investigación, no se le ha podido hacer la necropsia y su cuerpo permanece en una nevera congelado

Ana Julia Torres, la mujer que crio a este felino, asegura que no se ha podido continuar con el proceso de indagación que permitirá esclarecer

qué fue lo que pasó con Júpiter.

“Todo el proceso está parado, no han salido los resultados de la necropsia y los investigadores no han podido hacer su trabajo”, dijo Torres.

Ana Julia también pidió a las autoridades que se haga justicia por la presunta negligencia de las entidades ambientales que le habrían causado la muerte al animal.

“Pido que paguen los responsables, que se haga justicia por habérselo llevado, por no hacerle seguimiento, por haberlo dejado así, por no haberle dado cuidados, por la gente en Montería que no le hizo tratamiento médico y por el Dagma que no estuvo pendiente”, añadió.

Ana Julia dijo que cuando reciba el cuerpo le hará un homenaje

en el refugio villa Lorena, donde lo crio y será sepultado.

“Será un homenaje bonito y se sepultará allí. La muerte de él no puede ser en vano y tiene que ser un símbolo para que no mueran más animales”, sostuvo.

Finalmente, Ana Julia le contó a BLU Radio que lo que vive es una pesadilla y que no para de extrañar a Júpiter, el león que conmovió a todo el país.

Escuche el informe completo aquí:

