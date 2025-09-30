El llamado de urgencia del alcalde de Sativasur, Boyacá, para ayudar a su comunidad

El municipio menos poblado de Colombia tiene problemas económicos debido a los escasos recursos que hay en inversión social. Se trata del municipio de Sativasur, Boyacá, en donde su alcalde lanza una alerta para ayudar a la comunidad.

El municipio cuenta con 1026 habitantes, según las proyecciones más recientes. Marco Aurelio López, alcalde de Sativasur, ha hecho un llamado urgente al gobierno nacional y departamental para visibilizar la delicada situación que atraviesa su territorio.

En diálogo con Mañanas Blu 10:30 aseguró que la preocupación radica en la drástica disminución de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), la cual ha generado una inestabilidad que pone en riesgo el funcionamiento básico de la entidad territorial.

Sativasur, un municipio ubicado a 162 km de Tunja y a aproximadamente dos horas de Duitama, cuenta con una población reducida. Según el último reporte del Dane, proyectado a agosto de 2025, la población asciende a 1026 habitantes. Esta baja densidad poblacional es una de las variables que inciden en la escasez de recursos y la crisis actual.



El alcalde López identificó dos factores principales detrás de la baja población: la disminución en la natalidad y la "poca y nula oferta laboral". La economía local se sustenta principalmente en el sector primario: "nuestros campesinos y campesinas se dedican a la agricultura, a la ganadería y a la meinería. Estas tres en una escala menor".

A pesar de que el municipio cuenta con servicios básicos como luz, agua, alcantarillado y gas en el perímetro urbano, y servicios de agua y luz en la zona rural (con excepción de la vereda Tihuaquita, que tiene un acueducto en proceso), la base económica se ha debilitado. La situación minera, que en años anteriores "fortaleció mucho la economía del municipio", ha casi desaparecido debido a las políticas del gobierno nacional, afectando aún más el renglón económico local.

El alcalde lamentó que la esperanza de iniciar la diversificación agrícola se haya frustrado por la falta de apoyo gubernamental:

"Y prácticamente nosotros los alcaldes íbamos confiados de que ya íbamos a iniciar a arrancar con ese proceso de implementación de esos cultivos o esa diversificación de cultivos en el municipio, lo cual pues obviamente se convirtió solamente en unos proyectos en el papel", señaló.

