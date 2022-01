El 'masculino'me daba problemas: tutelante que hizo incluir casilla "no binario" a la Registraduría

Ale Chaparro, autor de una tutela que dio a luz un fallo que ordenó a la Registraduría que en los documentos de identidad se incluya la casilla "No binario" o "No específico" , habló del recurso y los fundamentos de su acción legal en Mañanas BLU.

"Puede utilizar cualquier pronombre, conmigo, yo no tengo ningún problema", dijo Ale Chaparro-

"Tener el masculino en la cédula me causaba problemas. hace unos años me internaron en una cl´ínica y sin preguntarme me pusieron en el ala masculina. A mí me metieron a un colegio masculino y nunca me había sentido cómodo con esa clasificación de, sumercé es niño va para allá, es niña va para allá, siempre que me clasificaran en ese sentido me incomodaba", agregó.

El caso de Ale Chaparro fue conocido por el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá, quien reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que pese a varios requerimientos hechos al Congreso para que regule el tema, el legislativo no ha hecho caso.

"He tenido novios y novias, ambos. Es totalmente normal. No es tanto que me sienta más masculino o femenino, porque no soy una persona generofluido, simplemente me siento en algo por fuera de esas dos categorías", indicó.

