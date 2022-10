"El miedo no nos puede paralizar": líderes comunitarios por disputas de grupos armados en Nariño

Habitantes y líderes comunitarios del municipio del Charco, Nariño, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que busque alternativas, parecidas a las que se tomaron en Buenaventura, para acabar con los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Desde el pasado 12 de septiembre, han incrementado los problemas en esta zona, poniendo en riesgo la vida de miles de habitantes de la subregión del Saquianga.

Jefferson Granado, vicepresidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, en diálogo con Blu radio dio un impactante relato de lo que sucedió en la noche del sábado, 22 de octubre, cuando varios hombres armados dispararon contra la Fuerza Pública. Esto ocurrió sobre las 8:00 de la noche en inmediaciones a los barrios Corea, San José, Sagrado Corazón, Porvenir y el Canal.

“No podemos tapar el sol con un dedo”, dijo Granado, quien llamó la atención de las autoridades del Charco para que no minimicen la situación y digan la verdad de lo que sucedió en estos barrios.

El vicepresidente advirtió que el comandante de la policía de ese municipio logró repeler rápidamente el ataque; sin embargo, la versión de los habitantes es otra, pues aseguran que la Fuerza Pública llego después de que ocurrieron los disparos.

"La solución no es el plomo, deben parar ya las acciones violentas que ponen en riesgo la vida de toda la comunidad, por eso necesitamos la ayuda urgente para que el presidente Petro, conozca lo que está sucediendo. Creo aquí todos cuidan su vida y el peor error que se está cometiendo es no reconocer la guerra que se está viviendo en el Charco tanto en la zona rural como urbana", precisó el líder comunitario.

Según Granado, el terror no cesa y tiene en vilo la tranquilidad hasta de las mismas autoridades, aunque "no lo quieran reconocer", según él, las armas solo asustan más a la sociedad y no dejan vivir en paz.

"El miedo no nos se puede paralizar porque si no contamos lo que está pasando, entonces como nos pueden ayudar", expresó.

Los casos de problemas de presión arterial han aumentado en esta zona para personas de tercera edad, y según él, "nadie dice nada".

"Como hijo del Charco, me duele muchísimo por lo que estamos atravesando desde hace ya casi 3 meses, no voy a permitir que la vida de mis hijos, de mi esposa y la mía este en riesgo porque se escuchan disparos en un lado y otro del municipio y nadie hace nada por evitar y prevenir una masacre en la zona, insistió el vicepresidente de juntas de acción comunal.

