El millonario contrato para pasaportes bajo la lupa de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación, a través del procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, ha puesto al descubierto una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la plataforma CITAC, esencial para trámites como la expedición de pasaportes. La investigación se centra en un contrato cuyo valor asciende a los 10.000 millones de pesos, destinado a la actualización y mejoramiento de dicho sistema.



Un incumplimiento del 100% y pagos injustificados

Uno de los hallazgos más alarmantes revelados por el procurador Melgosa es que el contrato, que ya finalizó su plazo de ejecución en 2025 tras dos prórrogas, presenta un incumplimiento del 100%. Según los informes de supervisión de la propia Cancillería, el contratista —la entidad descentralizada Al Desarrollo— no realizó ninguna de las actividades previstas en el objeto contractual.

A pesar de este nulo avance, se confirmó que el Estado alcanzó a desembolsar 3.100 millones de pesos al contratista. De manera sorprendente, Melgosa señaló que este millonario pago se realizó únicamente por la presentación de un cronograma de actividades, sin que se ejecutara obra o mejora alguna en la plataforma.

Procuraduría, referencia. Foto: Google Maps

Contratación directa y cuestionamientos a la necesidad del servicio

La modalidad de elección del contratista también es objeto de crítica, ya que se realizó mediante contratación directa a través de un convenio interadministrativo. El procurador cuestionó duramente la necesidad inicial de este gasto, dado que actualmente los problemas de la plataforma están siendo solucionados por personal interno de la Cancillería con apoyos mínimos, lo que demuestra que la entidad tenía la capacidad técnica para resolver la situación sin comprometer recursos externos tan elevados.



El impacto del ataque cibernético

Respecto a las fallas recientes que han ralentizado la expedición de pasaportes, la Cancillería informó a la Procuraduría que estas se debieron a un ataque cibernético al hardware y no al software. El procurador dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía al aclarar que la protección de los datos personales de los colombianos se encuentra a salvo, ya que el componente afectado no comprometió la integridad de la información sensible.

Escuche aquí la entrevista:

