En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El millonario contrato para pasaportes bajo la lupa de la Procuraduría

El millonario contrato para pasaportes bajo la lupa de la Procuraduría

A pesar de este nulo avance, se confirmó que el Estado alcanzó a desembolsar 3.100 millones de pesos al contratista. De manera sorprendente, Melgosa señaló que este millonario pago se realizó únicamente por la presentación de un cronograma de actividades, sin que se ejecutara obra o mejora alguna en la plataforma.

Publicidad

Publicidad

Publicidad