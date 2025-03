El paro de arroceros continúa: se levanta la mesa de diálogo

El paro de arroceros sigue. Según los representantes del gremio, la decisión de abandonar las negociaciones fue tomada debido al agotamiento de las conversaciones, especialmente en lo que respecta al tema crucial del mejoramiento de los precios del arroz.

Según el gremio, a pesar de las múltiples reuniones, el Ministerio de Agricultura no ha podido comprometerse a aumentar los recursos destinados a mejorar la situación de los arroceros. La bolsa de 10.000 millones de pesos, destinada a los departamentos de Tolima, Huila y Meta, no ha sido suficiente. Las autoridades ministeriales explicaron que no existen recursos adicionales para incrementar esa cifra, lo que ha generado desconfianza y frustración entre los productores.

“Decidimos levantarnos de la mesa por cuanto pues ya se habían agotado todos los diálogos, digámoslo así, frente al tema del mejoramiento del precio. La verdad es que no hay recursos, según el Ministerio, por parte del mismo, para lograr aumentar esa bolsa que se creó de 10 mil millones de pesos para los departamentos de Tolima, Huila y Meta", indicó el ingeniero Carlos Rojas, vocero oficial arroceros

El gremio informa que el Ministerio también anunció que realizarán consultas jurídicas para redirigir 3.163 millones de pesos desde el Fondo Nacional del Arroz, los cuales corresponden a excedentes de dicho fondo. Estas gestiones, junto con consultas adicionales con el Ministerio de Hacienda y otros organismos involucrados, buscan ofrecer una solución más concreta a los problemas estructurales del sector arrocero.

Sin embargo, los arroceros no se muestran optimistas. Aseguran que, una vez se realicen estos trámites, las autoridades los llamarán para continuar las conversaciones, pero los agricultores se mantienen firmes en que, hasta que no haya propuestas claras y ajustadas a la realidad del campo, el paro indefinido continuará. La situación sigue siendo tensa, y el gremio arrocero exige respuestas inmediatas para resolver una crisis que afecta tanto a los productores como a la economía de las regiones implicadas.