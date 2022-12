“El problema no es Colombia, es Nicolás Maduro”: Carlos Pérez Vivas

César Pérez Vivas, exgobernador de Táchira, pasó por El Radar para tratar el tema de la crisis fronteriza que enfrenta a Colombia y Venezuela.

El exgobernador se refirió al apoyo que desde su territorio en el vecino país se le ha brindado a Colombia tras el maltrato que han sufrido miles de compatriotas al ser deportados y reportados, y agregó que rechazan las medidas que ha venido tomando el “gobierno comunista de Nicolás Maduro”.

“La oposición democrática venezolana se ha reunido para expresar por medio de la protesta su rechazo por todos los atropellos de los que ha sido víctima el pueblo venezolano y en especial el Táchira, creemos que no hay por qué decretar un estado de excepción”, aseguró Pérez Vivas.

De la misma manera aseguró que protestan para que les sean restituidas las “garantías fundamentales” y agregó que Nicolás Maduro quiere responsabilizar a los habitantes de la frontera de los problemas que ha desencadenado la mala administración de Nicolás Maduro.

Ante los argumentos expresados por Venezuela para cerrar la frontera, paramilitarismo, contrabando y ataques contra la moneda, Pérez Vivas dijo que estos problemas no los causan quienes viven en la frontera sino “una política equivocada en Venezuela”.

“Pensar que las casas de cambio son más poderosas que el Banco Central de Venezuela, no es serio, esto también sucede en la frontera con Brasil, lo que pasa es que la frontera de Colombia por El Táchira es una frontera más activa” agregó.

El ex gobernador aseguró que no se puede desconocer que hay una salida de gasolina hacia Colombia y una importante salida de bienes y pero fue firme al señalar que esos problemas no se solucionan cerrando la frontera sino equilibrando la economía y respetando la propiedad pública y privada.

“El problema no es Colombia, el problema es Nicolás Maduro, por eso nosotros rechazamos que se nos trate de la manera que se nos está tratando”, agregó.