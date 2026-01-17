En vivo
Líder supremo iraní pide "romperle la espalda a los sediciosos" y culpa a Trump por los muertos

Las autoridades iraníes califican las protestas en Teherán por la crisis económica de “terroristas” y han desatado una represión que lleva más de 3.400 personas muertas.

Por: AFP
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

