El pulso político por la Contraloría General de la República

A medida que se acerca la fecha de elección del próximo contralor general de la República, que será este lunes 20 de agosto, las distintas bancadas empiezan a destapar sus cartas. Los diez candidatos finalistas dentro del proceso fueron escuchados por la plenaria del Senado, en una sesión que duró casi cuatro horas, y en la cual tuvieron la oportunidad de exponer sus principales propuestas, pero, además, responder a las preguntas de los congresistas.

Los aspirantes intervinieron en orden alfabético, empezando por Julio César Cárdenas, el segundo puntaje en la prueba de conocimiento practicada por la Universidad Industrial de Santander y excandidato a la Contraloría Distrital. Posteriormente, habló el abogado Alonso Pío Fernández, gobernador encargado del departamento de Córdoba en 2008, por designación del entonces presidente Álvaro Uribe.

José Félix Lafaurie, candidato de un importante sector del uribismo, fue uno de los que concentró la atención, especialmente de la oposición. En un momento de la sesión, el senador Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes, cuestionó a Lafaurie sobre la autoridad moral que tendría en caso tal de ocupar el cargo de contralor general.

“Doctor Lafaurie, usted ha sido sancionado por la Procuraduría por tráfico de influencias. El contralor Maya lo citó en un informe de control fiscal como objeto de despilfarro dentro de su actividad. El mismo Gobierno nacional le ha quitado los parafiscales del Fondo Ganadero cuando usted manejaba esa entidad, también por considerar que usted incurrió en bastantes anomalías de derroche ¿Usted se siente con la autoridad moral para manejar la entidad llamada a controlar y vigilar los recursos públicos, sagrados?”, indicó el congresista.

Vea también: Contraloría advierte multimillonario detrimento en Metrolínea por recaudo en buses

El candidato, actual presidente de Fedegán, se defendió diciendo que “a lo largo de 40 años he estado siempre en el escenario de la brega, con mis convicciones, arrimándome a la candela y no he tenido ninguna sanción diferente a esa que usted dice ¿Sabe por qué fue mi sanción? Porque yo no acusé a Carlos Ossa, como si un subalterno tiene la obligación de estar vigilando qué es lo que hace un superior jerárquico”.

La senadora Aida Avella, de la Unión Patriótica, buscó preguntarle a Lafaurie, sin embargo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, le pidió preguntarle a la candidata Maritza Quintero, teniendo en cuenta un procedimiento definido por la mesa directiva de la Corporación. Avella mostró su molestia y le refuto que, a su juicio, no permitió la discusión. Macías insistió en que se dieron todas las garantías.

A propósito, Quintero defendió la necesidad de que “desde el Congreso, se determine una acción más coercitiva para recuperación de dineros públicos”.

Felipe Córdoba, otro de los favoritos

Carlos Felipe Córdoba, ex vicecontralor general de la República en la era de Sandra Morelli, y quien tiene amplio respaldo en varias bancadas (Cambio Radical, La U y Liberal, entre otros), insistió en la necesidad de que el ente de control tenga un control preventivo.

Gilberto Rondón, liberal sin los liberales

Esta noche los liberales definieron su apoyo a Felipe Córdoba, dejando solo a Gilberto Rondón, quien por poco se convierte en contralor hace cuatro años y está hoy en su segundo intento.

“Combatiré la corrupción cortando de raíz sus factores como son los precios oficiales y las licitaciones públicas. Vigilando antes de que ocurran los hechos", defendió Rondón ante la plenaria.

Wilson Ruíz, el de los ‘godos’

Entre tanto, el Partido Conservador eligió al exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruíz, como su candidato. El jurista pidió una vez más a los senadores elijan con independencia, mientras que la bancada conservadora se comprometió con “hacer campaña por su nombre”.

O’meara pide dejar retaliaciones políticas

Finalmente, el candidato José Andrés O’meara hizo un llamado para dejar en el pasado las retaliaciones políticas desde el ente de control fiscal y centrarse en enfrentar la corrupción.

Las definiciones que faltan

Este miércoles se reunirán las bancadas de la Cámara y el Senado del Centro Democrático para definir un apoyo oficial, ante las diferencias que hay en torno al nombre de José Félix Lafaurie.

De otro lado, la Alianza Verde entrevistará el jueves a Julio Cárdenas, Felipe Córdoba, Alonso Pío Fernández, José O’meara y Wilson Ruíz, los candidatos con mayor puntaje en todo el proceso.

