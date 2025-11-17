En vivo
Blu Radio  / Nación  / El rechazo por ataque con explosivos contra instalaciones de RCN en Cali

El rechazo por ataque con explosivos contra instalaciones de RCN en Cali

La Personería Distrital de Cali rechazó "de manera categórica el atentado" que, afirmó, "atenta contra la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de todos los caleños a estar informados".

Atacan con explosivos sede de RCN en Cali
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

