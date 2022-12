El revelador testimonio de Jorge Pizano ante la SIC por caso Odebrecht

Meridiano BLU conoció detalles de lo que dijo, en declaración, el fallecido exauditor del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2, Jorge Enrique Pizano ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El 14 de septiembre de 2018 el exsuperintendente de Industria y Comercio (SIC) Pablo Felipe Robledo anunció públicamente la imputación y un pliego de cargos por prácticas anti competitivas, además de una compulsa de copias a la Fiscalía General por conductas indebidas de los directivos de Odebrecht, Grupo Aval y de Corficolombiana.

En el marco de esa investigación, la SIC días antes de la imputación de cargos, le tomó una declaratoria a Jorge Enrique Pizano el 13 de agosto en la que como testigo explica a la Superintendencia todos los detalles de sus avisos a Corficolombiana y al grupo Aval.

De hecho, habla de un acuerdo de conformidades que firmaron Odebrecht y Corficolombiana para que la contratación fuese revisada con más detenimiento y evitar los pagos fantasma que le reveló el propio Pizano al fiscal Martínez también desde el 2013 según los audios publicados por Noticias Uno. Con base en esa y otras declaraciones ,que están hoy en el expediente de la Superindustria, esta abrió pliego de cargos contra José Elías Melo, y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por varias conductas presuntamente anti competitivas y envió a la Fiscalía las pruebas que aportó Pizano.

Este es uno de los apartados de la declaratoria de Pizano en agosto de este año:

“Sí se creó ese comité de Gerencia de Conformidades que hasta que estuve yo, nunca funcionó para nada. Yo no entiendo, o sea, que bueno que hay una funcionaria que se llama EDNA PATRICIA PASOS que es la gerente de conformidad de la Concesionaria, una funcionaria de las mejores condiciones técnicas, donde empezaba a llevar irregularidades de los contratos y que le pasaban contratos sin firmas, o sea una cosa terrible, y lo llevaba al comité conformidad, que eran funcionarios de Odebrecht y de Episol, pero eso era un saludo a la bandera. No hubo una, hasta botaron a unos que eran por parte de Episol y nombraron otros. O sea, no sirvió para nada. Hasta yo tengo un acta, no sé si está ahí, donde yo pongo de presente que a mí no se me entregaba información, etcétera. Ese comité de Conformidades, yo sí invito al Despacho que presente los informes que han presentado a la Junta Directiva, porque ODEBRECHT le ponía peros, el otro también está. Es como decir: no vamos a tomar más trago en la casa, y el trago lo tienen entre el carro, van y se toman el trago ahí. No funcionó, no sé por qué, hay que preguntarles a ellos y por qué la junta directiva no exigió que se cumpliera ese compromiso”.

Esto fue lo que dijo Pizano el 13 de agosto pasado ante la Superintendencia, antes de su muerte en extrañas circunstancias que investiga Medicina Legal. Con estos y otros argumentos la Superintendencia cree que Melo y otros altos directivos del Grupo Aval sabían de la existencia de pagos irregulares. De hecho, la Superintendencia aseguró en septiembre que CorfiColombiana habría acordado un mecanismo para pagarle a Odebrecht parte del soborno de seis y medio millones de dólares al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales para la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Ese pago, según la superintendencia, se hizo a partir de giros a una empresa española cercana a Odebrecht por más de $20.000 millones de pesos, una vez iniciadas las obras. BLU Radio revelará otros apartados y correos de las entrevistas de la Superintendencia al ingeniero Jorge Enrique Pizano.

Luego en el texto que argumentaba la apertura del pliego la oficina delegada de la Superintendencia señaló:



“Estas circunstancias en las que se evidencia que Episol y Corficolombiana desatendieron, incluso de manera sistemática, las advertencias sobre irregularidades que les informaba el funcionario que vincularon con ese exclusivo propósito, sumadas al hecho de que, cuando se vieron forzadas a actuar, decidieron adoptar una medida que en realidad resultó inoperante, son elementos de juicio que en concepto de la Delegatura no dan cuenta de una supuesta condición de víctima en cabeza de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos desde la Concesionaria Ruta del Sol y el Consorcio CONSOL”.

La preguntas que quedan son: por qué la Superintendencia y la Fiscalía tienen versiones tan apartadas en la misma investigación, especialmente sobre los responsables y qué ha hecho el ente de control en cabeza del fiscal Martínez para determinar si hubo o no, como lo asevera la Superindustria, responsabilidad de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en lo que tiene que ver con un presunto conflicto de intereses con un funcionario del Grupo Aval cuya esposa tenía un alto cargo en la IFC, una organización crucial para adjudicar el contrato de la Ruta del Sol II.

BLU Radio solicitó copia formal de los audios de la declaración de Pizano al actual superintendente Andrés Barreto. La entidad respondió que se trata de información reservada, a pesar de que desde hace tres meses se hizo pública por el exsuperintendente Robledo.

