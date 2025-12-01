En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El secuestro ha aumentado 103.6 % en 2025, reconoció Petro basado en cifras de la Policía

El secuestro ha aumentado 103.6 % en 2025, reconoció Petro basado en cifras de la Policía

El mandatario celebró la reducción de 1,9 % en los casos de homicidio. “No matar en navidad es la orden del presidente de la república de Colombia”, escribió.

Publicidad

Publicidad

Publicidad