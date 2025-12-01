El secuestro ha aumentado 103.6 % en 2025, reconoció Petro basado en cifras de la Policía

El presidente Gustavo Petro mostró los resultados enviados por la Policía Nacional sobre la incidencia de los principales delitos en el país, al corte del 30 de noviembre de 2025. Aunque fue optimista con su apreciación, hay algunos números que siguen generando preocupación.

“Con un gran esfuerzo de la Policía Nacional y de los colombianos hemos revertido tendencias al alza en el asesinato y espero que en este mes de diciembre bajen más las muertes”, trinó el mandatario. Sin embargo, los delitos de alto impacto parecen quitar el optimismo al comentario, porque el secuestro en Colombia aumentó 103,6 %.

La tasa de homicidios en el país, aunque no fue tan elevada en el número de casos, se incrementó 1,9 % en comparación con las cifras de 2024, para un total de 12.376 asesinatos en los primeros 11 meses del año 2025.

Referencia secuestro. AFP.

“No matar en navidad es la orden del presidente de la República de Colombia. La revolución es la vida y es por la vida. Hoy en el mundo, matar es un asunto contrarrevolucionario. La revolución de hoy en todo el mundo es la lucha por la vida, atacada por las emanaciones del petróleo y el carbón en el planeta, emanaciones que se producen por la codicia y por muchas otras razones, pero esas otras razones, en gran parte, son también por el producto de la codicia. Codicia y vida son antagónicos”, escribió Petro.



La defensa de Petro de los resultados se da porque, pese a ese aumento de los asesinatos, detalló que la tasa de homicidios está en 25,9 % por cada 100.000 habitantes, hubo 310 municipios sin homicidios y 16 departamentos y 13 capitales con reducción de ese delito.

En contraste, las masacres también fueron más y registraron un aumento de 3,7 % con 289 víctimas, mientras que 97 policías han sido asesinados.

De acuerdo con las cifras oficiales, el feminicidio disminuyó 24 %, al pasar de 183 a 139 casos; la extorsión, -12,3 %; las lesiones personales, -0,2 %; y el hurto a personas, -7,4 %.