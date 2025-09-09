Este año van 52 asonadas y 29 secuestros contra militares, según cifras de la Fiscalía

El origen de la instrucción del presidente Gustavo Petro para retomar la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos en las zonas en las que haya asonadas y secuestro de militares, fue el más reciente episodio con 45 uniformados que permanecieron plagiados por la comunidad durante más de 24 horas en zona rural de El Tambo, Cauca.

Según información de la Fiscalía, hay registro de 52 asonadas en el país en 2025, 39 de estas contra militares.

En el grupo que involucra a integrantes de la fuerzas militares, 29 casos están en indagación, 6 en investigación, con algún imputado o vinculado formalmente; y 4 están en juicio. La mayor concentración de casos está en las seccionales Nariño (9), Cauca (7), Valle del Cauca (4) y Cali (3).

La perspectiva de la reanudación de la fumigación aérea con cultivos ilícitos se enmarca en una difícil situación de orden público en el país, a la que se suma la muerte en confusos hechos de Luis Fernando Sánchez, quien era uno de los asesores de la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, que falleció tras recibir un impacto de arma de fuego disparada presuntamente por un integrante de la Armada Nacional en un confuso episodio ocurrido en la madrugada del lunes 8 de septiembre en el Pacífico Nariñense, que involucró a dos lanchas.

Según dijo la alcaldesa Karen Lizeth Pineda, la lancha de la Armada pasó al lado de la de ellos, en la que iban seis personas, aseguró que les hicieron previo aviso y que sin mediar palabra, comenzaron a dispararles.

Con base en estos hechos, la Procuraduría inició una indagación preliminar para determinar si hubo una presunta vulneración a los protocolos del uso de la fuerza y ordenó la práctica de una serie de pruebas, entre ellas las cartas de navegación de las lanchas y la declaración de la alcaldesa y del comandante de la Unidad de la Armada involucrada en estos lamentables hechos.

Lo que se ha conocido por parte de las Fuerzas Militares es que la zona en la que se produjeron los hechos, es de alta peligrosidad ante la presencia de diferentes grupos criminales que con frecuencia utilizan lanchas rápidas para atacar a sus hombres y afirman que en principio, no se habría reportado el desplazamiento por parte del esquema de la seguridad de la alcaldesa.

Mientras las autoridades buscan esclarecer la situación con la comitiva de la alcaldesa de Mosquera, no cesan las alteraciones del orden público en diferentes zonas del país: se reportaron dos atentados a la vía férrea de El Cerrejón, presuntamente cometidos por el ELN, sumado a un atentado con una granada en el oriente de Cali, que dejó tres personas heridas, además del secuestro de un indígena en Anorí, Antioquia y un nuevo ataque con drones cargados con explosivos contra un grupo de operaciones fluviales de la Armada en Puerto Leguízamo, Nariño, que dejó cuatro infantes de marina heridos.