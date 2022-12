El servicio con Cafesalud era mucho mejor: paciente de Medimás

Lina Paola Bello Cubillos sufre de esclerosis múltiple. Dice que Medimás no le entrega medicamentos desde octubre.

Blu Radio conoció el caso de una paciente diagnosticada con esclerosis múltiple que asegura que a pesar de ganar una tutela el 25 de julio de 2017 fallada por el juzgado treinta y seis penal municipal con función de conocimiento de Bogotá, la EPS dejó de entregarle los medicamentos que requería desde octubre del año anterior.

El medicamento es acetato de glatiramero y la paciente asegura que es indispensable para tratar su enfermedad.

“El medicamento evita que la esclerosis me produzca episodios. Ya me he caído varias veces, inclusive en Transmilenio, y si no me entregan el medicamento yo podría quedar inválida. Esto ha sido terrible”, dijo.

Añadió que considera que el servicio con Cafesalud era mucho mejor.

“El servicio con CaféSalud era mucho más eficiente. Nos entregaban rápido los medicamentos. Con Medidas uno tiene que humillarse. He hecho de todo, los he llamado todos los días y nunca me respondieron”, señaló la paciente.

La esclerosis múltiple es una afectación al sistema nervioso que progresivamente causa problemas de movilidad y parálisis en las extremidades. Bello trabajaba en las Fuerzas Militares, pero ahora está dedicada exclusivamente a cuidar de su salud y tiene dos hijos a su cargo.

Luego de la denuncia hecha por BLU Radio, Medimás aseguró que el problema se debe a que Cafesalud solo tenía un proveedor para más de cuatro millones de pacientes. La nueva administración ha inaugurado ocho en todo el país. Sin embargo, los pacientes siguen inconformes.

