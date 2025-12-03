El mayor Bruno Nocente Regato Pereira, oficial de la Fuerza Aérea Brasileña y uno de los instructores del programa Gripen, explica que el simulador que tendrá Colombia para entrenamiento será una pieza fundamental para preparar a los pilotos que operarán estos aviones de última generación. Según asegura, su principal fortaleza es que permite entrenar tanto las maniobras básicas de vuelo como los escenarios tácticos más complejos, todo en un entorno seguro y controlado.

De acuerdo con el oficial, el sistema está diseñado para replicar dos grandes áreas de entrenamiento. La primera corresponde a la operación básica de la aeronave: control general del avión, manejo de instrumentos, procedimientos de despegue y aterrizaje, y simulación de emergencias que pueden surgir en pleno vuelo. La segunda área está dedicada a la parte táctica, donde los pilotos practican misiones contra enemigos virtuales y ponen a prueba las capacidades de los sensores y sistemas avanzados del Gripen.

El simulador del Gripen: así es la herramienta clave con la que Colombia entrenará a sus pilotos

Con la adquisición de 17 aeronaves nuevas Gripen E/F, el país adquirió un centro de entrenamiento avanzado con cuatro cabinas para formación de pilotos y simulación de realidad aumentada en combates aire-aire y aire-tierra, junto con sistemas de entrenamiento para ingenieros, técnicos y personal de apoyo. Lo anterior reduce costos y dependencia.

El mayor Regato Pereira también destacó la importancia del modelo biplaza que Colombia adquirirá, una versión del Gripen con dos asientos. Explica que esta configuración permitirá una transición más segura para los pilotos inexpertos, pues podrán volar acompañados de un instructor dentro de la misma aeronave. Esto facilita el aprendizaje inicial, reduce riesgos y acelera la curva de entrenamiento en una plataforma tan avanzada.



Pero uno de los puntos más relevantes del simulador es su impacto en la seguridad y en la economía operacional. El oficial asegura que, al recrear misiones completas sin necesidad de volar, los pilotos pueden entrenar situaciones críticas, algunas difíciles de reproducir en misiones reales, sin exponer sus vidas ni las aeronaves a peligros innecesarios. “El mayor beneficio es la economía de recursos”, explica. “Podemos practicar todo lo que se hace en vuelo, sin gastar combustible y sin someter a la aeronave a riesgos”.