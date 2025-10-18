En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones de juventud en el Atlántico serán vigiladas por 500 policías

Elecciones de juventud en el Atlántico serán vigiladas por 500 policías

En el departamento hay 641.000 jóvenes habilitados para votar en 300 puntos y 1.055 mesas, destacó el secretario del Interior departamental, José Antonio Luque.

Policía Nacional del Atlántico
Policía Nacional del Atlántico
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

Con el apoyo de las autoridades locales, el Ejército Nacional y los organismos de socorro, la Policía del Atlántico desplegará un dispositivo conformado por 500 uniformados que custodiarán los puestos de votación habilitados en los municipios del departamento para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, este domingo.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló que se están tomando todas las medidas preventivas orientadas a mantener la tranquilidad durante la jornada, en la que 641.000 jóvenes estarán habilitados para votar en 300 puestos y 1.055 mesas distribuidas en todo el departamento, con ampliación de cobertura en áreas rurales.

“Queremos que esta jornada democrática de la juventud transcurra en completa calma, con total participación y convivencia. Desde la Gobernación del Atlántico estamos acompañando a los municipios para garantizar que este proceso sea transparente, seguro y organizado”, indicó el funcionario.

Según el secretario Luque, en el Atlántico hay 420 listas inscritas con 1.927 candidatos. Además, han sido designados 5.320 jurados, de los cuales 913 son menores de edad. En total, se elegirán 23 consejeros, incluyendo los de Barranquilla.

Por su parte, el coronel Jhon Harvey Peña Riveros, comandante de Policía del Atlántico, explicó que los uniformados fueron distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada zona. Además, habrá un componente especial de Policía Judicial e inteligencia encargado de judicializar a cualquier actor delincuencial o criminal que intente alterar los comicios.

El oficial enfatizó que cada puesto de votación estará custodiado por policías que garantizarán el desarrollo armonioso de la jornada. Parte de este dispositivo estará conformado por personal encubierto de la Sijín, que vigilará posibles delitos electorales como fraude al sufragante, corrupción al sufragante y posesión ilícita de cédulas, entre otros.

Vale señalar que, con motivo de estas elecciones, el municipio de Galapa restringirá la movilidad de menores de edad este fin de semana, medida que regirá desde hoy sábado, a las 10:00 de la noche, hasta mañana domingo, a las 5:00 de la mañana.

La Alcaldía de Malambo también anunció Ley Seca este domingo, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., y la medida se repetirá el 26 de octubre durante la Consulta Interpartidista.

