Educación, seguridad y empleo: los problemas que aquejan a los jóvenes barranquilleros

Son varios los temas que le preocupan a los jóvenes en Barranquilla. En su paso por esa ciudad, el Bus Colombia encontró que las problemáticas están enfocadas en educación, seguridad y empleo.

“De las problemáticas principales la educación es una porque ya se sabe que la educación es el futuro de todo. Necesitamos que la educación llegue a todos los lados y a todos los rincones de Barranquilla sin importar el estrato social”, dijo Mauricio Vega, estudiante de derecho en la Universidad del Atlántico.

Además, Samuel Villazón, estudiante de derecho de la universidad Simón Bolívar, puso la lupa sobre otro tema que es el desempleo juvenil.

“Queremos resaltar, primeramente, que el Gobierno local de Jaime Pumarejo ha hecho políticas necesarias para mitigar un poco la escasez de empleo para los jóvenes, pero no es suficiente. Todavía pedimos que se haga innovación en infraestructura, que sobre todo venga la inversión extranjera, la creación de empresas y oportunidades para que los jóvenes puedan emprender, crear empleos, innovar y sobresalir en Barranquilla, que la gran mayoría de esos jóvenes al no tener empleo y tampoco poder emprender sus propias empresas, toman caminos que no son favorables para la sociedad”, aseguró.

Además, Valeri Bello, estudiante en Barranquilla, dijo que el tema que más le preocupa es la seguridad.

“Nosotros los jóvenes a veces queremos salir a relacionarnos, jugar un partido, a entrenar, deportes y siempre está el caso de delincuencia en aquí en nuestra ciudad. En Barranquilla se ve la problemática que hay ausencia de CAI”, comentó.

Finalmente, Santiago Bracho, estudiante barranquillero, habló del deporte y las necesidades en infraestructura que tienen él y sus compañeros.

“Nosotros jugamos los partidos aquí en esa cancha de los sueños y jugamos bien, pero el problema es que la cancha tiene baches, la sintética está rota o algunas veces hasta ni siquiera hay tantas sintética acá porque uno se resbala y eso es puro piso. Uno se puede lesionar o se puede raspar. Y eso no es tan deportivo que digamos porque me está afectando a nuestra parte de bienestar y salud”, dijo.

