Seguridad, turismo y educación: los principales problemas de los jóvenes en Santa Marta

En Santa Marta los jóvenes tienen un rol fundamental en el crecimiento económico de la ciudad. Sus preocupaciones radican en varios temas como su papel en el rol turístico que tiene la ciudad para el país.

“Hay un problema y es la falta de formación a los jóvenes para prestar un servicio de calidad. Visiblemente hay mucho turista en la ciudad, es prácticamente una mina de oro, es uno de los principales factores de generadores de empleo aquí en la ciudad de Santa Marta, pero para todo se requiere una formación, no podemos seguir haciéndolo de manera empírica porque esto al final lo que va a afectar es que la gente termine desechando ese turismo. Entre tanto, si nos formamos nosotros los jóvenes tenemos capacidades, habilidades en un segundo idioma, en atención al cliente en conocer y poder brindarle una experiencia al usuario, tenlo por seguro que van a ser muy competitivos y van a ser muy buscados por los operadores de turismo de la ciudad, restaurantes, hoteles, etcétera”, dice David Camargo, joven estudiante.

Además, según los jóvenes el departamento enfrenta una crisis a nivel educativo, sobre todo en la educación media.

“Estrategias como el programa talento Magdalena han permitido que sus estudiantes ingresen a la Universidad, ya que los dos mejores promedios de cada colegio del departamento ingresan directamente a la universidad y no por los resultados de las pruebas ICFES. Sin embargo, hoy en día somos los últimos, ocupamos los últimos puestos solamente compartiendo puesto con la Guajira y el Chocó”, asegura Jesús Escordia, líder estudiantil.

Publicidad

Los jóvenes pescaderos aseguran que el Gobierno local también tiene que incluirlos a ellos.

“Lo primordial es que no tenemos la ayuda del Gobierno, esa es la más grande problemática que tenemos aquí. También es la inseguridad porque hay mucho robo especialmente aquí en el centro histórico”, dice Johan, un joven pescado de la Bahía de Santa Marta.

Finalmente, y como todo el país, el tema de la inseguridad es tema prioritario de los estudiantes.

Publicidad

“Desafortunadamente, en el sector universitario, que es donde más frecuentamos nosotros los jóvenes, los estudiantes estamos siendo azotados por esta ola de atracos de manera muy recurrente. A diario escuchas historias de compañeros diciéndote que los atracaron en tal lugar. Haces un panorama y dices no, pero está aquí a dos cuadras de la Universidad e incluso no solamente en el sector universitario, sino también en la ciudad en general, el no poder sentirte seguro ni siquiera a plena luz del día”, dijo Kersting Carcamo.

Y agregó: “A esto se le suma la violencia basada en género “más allá de un tema de delito de hurto, también hay delitos en contra de la mujer. Directamente hay Santa Marta y el Magdalena es uno de los departamentos donde más se reportan índices de violencia basada en género. Desafortunadamente, los feminicidios no cesan, sí es bastante complejo, siempre duele bastante”.

Le puede interesar: