Luchar contra el narcoestado que domina al país hace décadas: profesor que aspira al Senado

El profesor Gilberto Tobón Sanín, docente de la Universidad Nacional y abogado penalista, explicó en Sala de Prensa BLU las razones que lo motivaron a aspirar al Senado de la República por el Partido Fuerza Ciudadana. El docente señaló que la bandera que lo representa, es luchar contra quienes han manejado al país durante décadas, quienes han acumulado grandes capitales gracias a las palancas del Estado, los mismos que están articulados al crimen organizado.

"Estado no es lo que hay aquí una burocracia, una policía uniformada, unos jueces de toga, unos congresistas que van a dormir y a enriquecerse, eso no es Estado. El estado debe tener una materialidad existente, una legitimidad y una legalidad que no hay en Colombia, hay un Estado colapsado porque es un narcoestado", declaró el profesor Tobón.

Por otra parte, el aspirante al Senado, aunque tiene una gran similitud en la visión que tiene el Pacto Histórico, prefirió trabajar con la otra cara de la izquierda, el Partido Fuerza Ciudadana.

Según explicó, sí tuvo la oportunidad de unirse al equipo de trabajo del candidato presidencial Gustavo Petro, sin embargo, al final declinó de su intención por la decisión que tomó la coalición para conformar la lista.

"Porque Petro tomó la vía de la lista cerrada, cuando él me llamó a mi desde Italia, 'Gilberto vincúlate al Pacto Histórico', yo tomé la decisión de hacerlo porque los otros candidatos me parecían desastrosos totalmente, le dije sí Gustavo, siempre y cuando la lista no sea una lista cerrada", señaló

