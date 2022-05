Decías que juntos serían invencibles, que Petro era el mejor: Roy Barreras a Rodolfo Hernández

Este martes, 31 de mayo, el político colombiano Roy Barreras publicó un polémico video en su cuenta de Twitter en el que, bajo el título de “Rodolfo el desmemoriado”, dijo que el candidato Hernández lo buscó porque quería ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

“Hola Rodolfo, te acuerdas que en esta mesa tuvimos nuestro último encuentro, tú me buscaste, no lo vas a negar, que tengo el registro de tus múltiples y amables llamadas. Aquí me buscaste porque entonces admirabas a Petro, querías ser su fórmula vicepresidencial, decías que juntos serían invencibles, reconocías que Petro era el mejor”, dijo.

Barreras también confesó que durante las “reuniones” que, según él, tuvo con Rodolfo Hernández, hablaron de paz y de la ley de víctimas.

“Rodolfo, aquí estoy, pero para defender la paz de esos por los que decidiste hoy, José Obdulio, Cabal, el uribismo, Fico, el fracaso de Duque, te fuiste por esa orilla. Nosotros nos mantenemos en la defensa de la paz y Petro será el presidente para todos, también para ti, será un gobierno de unidad nacional”, puntualizó Barreras.

Cabe recordar que Roy Barreras ha utilizado su cuenta de Twitter para criticar fuertemente al candidato Rodolfo Hernández porque asegura que él lo buscó en varias oportunidades para adherirse a la campaña de Gustavo Petro y ahora recibe el apoyo del uribismo.

