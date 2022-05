"No tiene el carácter de pararse al lado de Gustavo Petro": Roy Barreras sobre Rodolfo Hernández

Luego de los resultados electorales de este domingo, 29 de mayo, que dejaron a Gustavo Petro (40,32 %) y a Rodolfo Hernández (28,15 %) como los candidatos que se medirán en segunda vuelta, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue Roy Barreras, miembro del Pacto Histórico, en BLU Radio.

Barreras señaló que los resultados dejaron una contundente derrota de los “viejos partidos” y que para la segunda vuelta, que será el 19 de junio, la decisión será “sencilla”, pues los colombianos decidirán “quién tiene la capacidad para dirigir el cambio”.

El también exsenador destacó que Gustavo Petro volverá a ganar, así como lo hizo ayer, cuando “le ganó de lejos” al ingeniero Hernández.

En medio de la conversación, Barreras siguió su arremetida contra el exalcalde de Bucaramanga y afirmó que no tiene la capacidad de medirse cara a cara con Petro.

"Los colombianos sabrán que no tiene propuestas y que no tiene el carácter de pararse al lado de Gustavo Petro", agregó Barreras.

Cabe recordar que Petro, después de ganar este domingo, 29 de mayo, aseguró que su victoria es la derrota del proyecto político del presidente Iván Duque y del uribismo y prometió "un cambio de verdad", frente a su rival en segunda vuelta, a quien le recordó que tiene una investigación por corrupción.

“La corrupción no se combate con frases de TikTok, se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción el que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, no es de mentiras es de verdad. No estamos aquí para engañar con un discurso, sino para plantear las realidades sobre la mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos”, dijo.