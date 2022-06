Elecciones 2022: Se abren las urnas en Colombia para la segunda vuelta presidencial

En Bogotá, los puestos de votación para la jornada de elecciones presidenciales de este domingo 19 de junio se habilitarán a partir de las 8:00 de la mañana; la jornada electoral finalizará a las 4:00 de la tarde, según lo informó la Registraduría Nacional.

La recomendación es llegar temprano para evitar congestiones, por ello debes tener claro cuál es tu puesto y mesa de votación, con el fin de no perder tiempo.

Según cifras de la Registraduría, hay 102.152 mesas que están distribuidas en 12.513 puestos de votación, los cuales abrirán a las 8:00 am y se cerrarán a las 4:00 pm. Al llegar la hora de cierre, solo podrán terminar de votar las personas que ya hayan entregado su cédula a los jurados, pero no podrán hacerlo quienes sigan en la fila.