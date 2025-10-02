Elecciones 2026: investigan presunta participación en política de funcionario de MinMinas

La Procuraduría inició una indagación previa contra los funcionarios del Ministerio de Minas para determinar si hay o no una participación en política a propósito de las contiendas electorales que avanza de cara al 2026.

Esto llega luego de conocerse una denuncia que señala a Julián Flórez, director de Hidrocarburos, de hacer varias publicaciones en estados de WhatsApp y otros medios mostrando su apoyo a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y hoy precandidato por el Pacto Histórico.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Foto: Blu Radio

Con esta indagación, el Ministerio Público busca recopilar pruebas y establecer si estos hechos u otros configuran faltas disciplinarias.

En esa medida, el ministerio y, en especial, la dirección de Hidrocarburos deben entregar en un plazo de 10 días siguientes a la notificación, toda la información relacionada con los funcionarios hayan estado adscritos entre 2024 y 2025, con detalles como nombres y apellidos completos, tiempo de servicio y el cargo ejercido, números telefónicos personales e institucionales y direcciones registradas en la entidad, entre otros datos.



Además, el ministerio tendrá que entregar quejas y/o denuncias sobre acoso laboral o sexual que se hayan radicado contra funcionarios de esa dirección de Hidrocarburos entre 2024 y 2025.