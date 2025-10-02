En vivo
Elecciones 2026: investigan presunta participación en política de funcionario de MinMinas

El director de Hidrocarburos habría publicado en sus redes sociales contenido en que se evidenciaría su apoyo al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Foto: Registraduría Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

La Procuraduría inició una indagación previa contra los funcionarios del Ministerio de Minas para determinar si hay o no una participación en política a propósito de las contiendas electorales que avanza de cara al 2026.

Esto llega luego de conocerse una denuncia que señala a Julián Flórez, director de Hidrocarburos, de hacer varias publicaciones en estados de WhatsApp y otros medios mostrando su apoyo a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y hoy precandidato por el Pacto Histórico.

Con esta indagación, el Ministerio Público busca recopilar pruebas y establecer si estos hechos u otros configuran faltas disciplinarias.

En esa medida, el ministerio y, en especial, la dirección de Hidrocarburos deben entregar en un plazo de 10 días siguientes a la notificación, toda la información relacionada con los funcionarios hayan estado adscritos entre 2024 y 2025, con detalles como nombres y apellidos completos, tiempo de servicio y el cargo ejercido, números telefónicos personales e institucionales y direcciones registradas en la entidad, entre otros datos.

Además, el ministerio tendrá que entregar quejas y/o denuncias sobre acoso laboral o sexual que se hayan radicado contra funcionarios de esa dirección de Hidrocarburos entre 2024 y 2025.

