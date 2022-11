La tributaria no sería necesaria de no ser por subsidios a combustibles: Observatorio U Javeriana

Después de que el pasado 18 de octubre el Congreso de la República aprobara el Presupuesto General de la Nacional para el año 2023, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó cómo fue su paso por el legislativo.

En el presupuesto aprobado quedaron destinados 405,62 billones de pesos, aunque con la aprobación de la reforma tributaria, que también cursa su paso por el Congreso, es más que probable que este monto pueda ascender a cerca 426 billones de pesos.

“El presupuesto fue presentado por el anterior Gobierno y ascendía a 391 billones de pesos, entrado el nuevo Gobierno, se adicionaron recursos de varias fuentes de ingreso que hacen que ahora esté en 406 billones de pesos”, aseguró el director del Observatorio, Oliver Pardo.

Con esto, el Observatorio tiene varios reparos de este presupuesto. Primero, “la falta de desagregación de los gastos”, lo que implica que en el presupuesto no permita revisar e identificar con detalle en qué se van a gastar los recursos.

Segundo, las reuniones que se mantienen para tratar la destinación y designación de los recursos entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes se hacen a puesta cerrada.

“Esto lleva varios años así pero no siempre ha sido así y es importante que las costumbres políticas cambien. No puede justificarse que las discusiones más importantes se den a espaldas de la ciudadanía, en reuniones a puerta cerrada. Es importante que estas reuniones en año entrante de den con la participación de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Esto no puede tolerarse que siga pasando”, aseguró Pardo.

Tercero, la ausencia de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal: “Desde hace tres años existe una ley que demanda que estos presupuestos tenga la asesoría y el visto bueno de esta oficina que hace parte del Congreso, explicó.

Además, el observatorio asegura que el presupuesto de este año fue aprobado sin la asesoría de esta oficina, pero también se mantiene la incertidumbre sobre si el impuesto que se va a discutir el próximo año del 2024 pasara por esta oficina.

En relación con las conclusiones del contenido, el observatorio plantea que el proyecto inicial implicaba un aumento de el 3 % real con respecto del presupuesto del 2022. Después de su paso por el Congreso, la diferencia en términos reales es el 7 % de entre el 2022 y el 2023, por lo que genera preocupación que no se hace el esfuerzo suficientemente para reducir el déficit fiscal.

También llama la atención que en el presupuesto del Ministerio de Hacienda se aumenta de 25 millones de pesos en el 2022 a 50 billones en el 2023, un aumento de casi el 100 %. La razón del aumento es por el déficit en el fondo estabilización de los combustibles, 20 billones de pesos se van para subsidiar los hidrocarburos, que es en últimas el monto de la reforma tributaria.

“Esta reforma tributaria no sería necesaria si no fuese por los subsidios a los combustibles”, asegura el director del observatorio, Oliver Pardo.

Lo que se encontró es que en la reforma tributaria la mitad de los recursos recaudados provienen del sector minero energético, unos 10 billones de pesos, pero a la demanda de hidrocarburos es un subsidio de 20 billones de pesos.

“Es una ironía. Entendemos que no es fácil políticamente desmontar de manera acelerada los impuestos a los combustibles, pero creemos que pueden haber mecanismos para que este desmonte sea más desacelerado y con la plata que se ahorra y se puedan hacer transferencias a las personas vulnerables más afectadas por el aumento de el precio de los combustibles”, dijo Pardo.

“Desafortunadamente encontramos una falta de coherencia en el discurso de la transferencia energética”, concluye el director del observatorio sobre el informe.

