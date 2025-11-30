En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Elecciones 2026
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Las mafias buscan infiltrar el Estado: Roy Barreras en su ruta a la Presidencia 2026

Las mafias buscan infiltrar el Estado: Roy Barreras en su ruta a la Presidencia 2026

Roy Barreras explicó que su iniciativa de Seguridad Total abarca seguridad física en ciudades y zonas rurales, seguridad jurídica para promover la inversión y seguridad social.

Publicidad

Publicidad

Publicidad