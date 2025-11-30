Las mafias buscan infiltrar el Estado: Roy Barreras en su ruta a la Presidencia 2026

En diálogo con Sala de Prensa Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras presentó los pilares de su propuesta para las elecciones de 2026, centrada —según dijo— en la urgencia de recuperar la seguridad y fortalecer la protección social en el país. El excongresista afirmó que, tras recorrer varias regiones, dos inquietudes dominan entre los ciudadanos: la exigencia de “seguridad total” y las dificultades del sistema de salud.

Barreras explicó que su iniciativa de Seguridad Total abarca seguridad física en ciudades y zonas rurales, seguridad jurídica para promover la inversión y seguridad social. Además, advirtió sobre la infiltración criminal en las instituciones del Estado e insistió en la necesidad de ejercer autoridad con firmeza.

“El Estado prevalece siempre frente a la criminalidad, pero no puede ocurrir que se permita esa infiltración. Ya ha ocurrido en Colombia: acuérdese que hubo cerca de 40 o 50 senadores narcoparapolíticos y que recientemente, en el gobierno anterior, también estaban el Ñeñe y Matamba. La mafia siempre pretende infiltrar al Estado para sacar provecho. Por eso un jefe de Estado tiene que tomar decisiones con carácter y atacarlos con todo”, señaló.

Roy Barreras alerta sobre un "plan terrorista de desestabilización" en Colombia Foto: Roy Barreras

Críticas al enfoque de Paz Total

El expresidente del Congreso cuestionó la estrategia de paz del actual gobierno y aseguró que los procesos de diálogo han fallado por falta de método. Aseguró que no se puede ofrecer justicia transicional a organizaciones dedicadas al narcotráfico y criticó la apertura de múltiples mesas de negociación en paralelo.



“Fue un error, sin duda de buena fe, haber arrancado 20 mesas de diálogo con todo tipo de delincuentes, desde el ELN hasta bandas urbanas en Medellín o Buenaventura, como si se tratara de los mismos fenómenos. Falta de método, de rigor… probablemente falta de experiencia. Pero no basta la buena voluntad porque fracasan los procesos”, afirmó.

Barreras reiteró que las mafias deben someterse a la justicia y propuso ajustes normativos para equilibrar las garantías, asegurando que “800 de cada 1.000 delincuentes capturados en flagrancia son liberados al día siguiente”.

Panorama electoral 2026: “Solo habrá dos sillas en segunda vuelta”

Sobre el escenario político para 2026, Barreras aseguró que la contienda presidencial se definirá entre dos proyectos: uno de derecha y el suyo, que calificó como una propuesta “que una al país”. Dijo identificarse con un centro liberal de corte socialdemócrata y alejado de los extremos ideológicos.

Al referirse a su distancia con la izquierda pura, mencionó al senador Iván Cepeda como representante legítimo de ese sector, pero aclaró que él proviene de otra orilla política.

“Iván Cepeda representa una cosa absolutamente respetable y legítima: es el candidato de la izquierda pura o de las izquierdas. Yo lo hago desde la orilla liberal de centro, donde he estado toda la vida, desde hace 16 años”, afirmó.