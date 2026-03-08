En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Memes no perdonan a los políticos quemados en las elecciones del 8 de marzo

Memes no perdonan a los políticos quemados en las elecciones del 8 de marzo

Los candidatos que tuvieron pocos votos fueron los elegidos por los internautas para darle un toque de humor a esta jornada electoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad