Memes no perdonan a los políticos quemados en las elecciones del 8 de marzo

A medida que se fueron conociendo los resultados de las elecciones de este domingo, 8 de marzo, sobre las consultas presidenciales, el Senado de la República y la Cámara de Representantes, los usuarios en redes sociales no perdonaron a los "quemados" de estas votaciones con la publicación de curiosos memes que generaron risas en varios colombianos.

La ronda de imágenes graciosas comenzó con el exalcalde Enrique Peñalosa y la fotografía de cuando tuvo una pequeña descarga eléctrica durante su campaña, cuando intentaba abrazar a una seguidora que estaba al interior de un conjunto residencial. En esa ocasión, se electrocutó por al tocar los dos cables que tenían las rejas como mecanismo de seguridad en un conjunto privado de Bogotá. Vale recordar que Londoño no estuvo en el top tres de La Gran Consulta por Colombia.

En esa misma consulta presidencial, una de las políticas que generó varios memes durante toda la campaña electoral fue Vicky Dávila. Su foto en el tarjetón, haciendo la "V" y su cabello en movimiento, generaron diversas reacciones.

Vicky Dávila en este momento pic.twitter.com/NlmPSQWkIM — Tuit por Contrato (@TuitPorContrato) March 8, 2026

Por su puesto, hubo mención a Paloma Valencia, quien tuvo una gran ventaja en comparación con todos los candidatos de las consultas. En ese sentido, algunos jugaron con su apellido y manifestaron que "voló" por los votos obtenidos.

En el caso de Claudia López, algunos reaccionaron con ironía a los resultados de la consulta de las soluciones.

La consulta de Claudia López pudo ser un correo — ® (@_Matr3rO) March 8, 2026

Fue un duelo entre Claudia y López, perdieron ambas. — Camilo Garcia (@Camilocomunica) March 8, 2026

La quemada que se pegó Claudia López le va a pegar una desinflada de cara a las elecciones… — Serxxo (Falcao’s Version) 🐯 (@SergioE151) March 8, 2026

Uno de los aspirantes en la consulta del Frente por la vida y que tuvo la menor cantidad de votos fue Héctor Elías Pineda. Ante estos resultados, humo un toque de humor para que "alguien pensará por él".

Aunque no era un candidato, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue noticia porque este domingo pudo ejercer su derecho al voto por primera vez, pues antes no podía por hacer parte de las Fuerzas Militares. Varias mujeres, al ver el video de ese momento, comenzaron a elogiar su físico en la red social x.

Malú se roba el show electoral

En esta jornada electoral hubo capítulo especial con la presentadora Malú Fernández en Noticias Caracol mientras leía los boletines de la Registraduría desde Corferias en Bogotá. Varias personas resaltaron su belleza, sus características gafas y su forma de comunicar los resultados.

Incluso, algunos la catalogaron como un "tesoro nacional".