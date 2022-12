Metro de Medellín será gratuito durante este domingo de elecciones

Desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de este domingo, las principales líneas del metro, el metrocable y el tranvía de Medellín estarán operando de manera gratuita durante la jornada electoral.

Así mismo, los metrocables de Santo Domingo, San Javier, La Sierra y Miraflores ampliarán su horario de operación y estarán habilitados desde las 6:00 .am.

Sin embargo, la empresa de transporte masivo aclaró que esta tarifa gratuita no aplicará para las Líneas 1 y 2 de Buses de Metroplús, ni para las rutas integradas y alimentadoras de las Cuencas 3 y 6, ni para el metrocable de Arví , pues este es un servicio turístico y estará operando entre las 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

Con estas medidas se busca garantizar y facilitar la movilidad de todos los pasajeros durante las votaciones de este domingo.