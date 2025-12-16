En vivo
Santanderes

Normalidad en vías de Santander tras alerta por presencia de elementos alusivos al ELN

Tras la aparición de una bandera alusiva al ELN, la Gobernación de Santander activó protocolos de seguridad y mantiene alerta máxima en el departamento.

