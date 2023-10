No buscamos perjudicar a opositores: Presidencia por lista de candidatos que estarían inhabilitados

La Presidencia de la República reveló que un total de 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales podrían estar en una situación de inhabilidad para las elecciones regionales de este próximo 29 de octubre, por haber firmado contratos con el Estado durante el último año, esto, luego de cruzar una serie de datos.

Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, explicó en Mañanas Blu que esas inhabilidades tienen que ver “con que hayan contratado con recursos públicos en la misma circunscripción a donde se están candidatizando” un año antes de elecciones y, según añadió, “casi ningún partido se salva”.

Idárraga detalló que el listado que presentaron con el nombre de cada uno de los candidatos se organizó de acuerdo con el monto de los contratos firmados y que esa es “la razón técnica” de que se encuentre primero a cierto candidato y luego a otros de más partidos.

En ese sentido, aseguró que es un informe “completamente técnico” con el que no buscan perjudicar a opositores del Gobierno. De acuerdo con el listado que entregó Idárraga, hay incluso un miembro del Pacto Histórico. Así, recalcó que no importa el monto, sino los contratos que pudieron firmar con el Estado.

Publicidad

“Desafortunadamente en este listado son pocos los partidos políticos que se salvan (…) Aparecen más lo partidos tradicionales, pero eso es algo que no está bajo mi control (…) Se los digo con toda la tranquilidad, eso es un informe técnico; no me inventé los datos, no los sacamos de la manga”, recalcó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Mencionó que los tiempos “aún están vivos” y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue evaluando estas posibles inhabilidades antes de que se celebren las elecciones del 29 de octubre.

“En este momento, la solicitud de revocatoria de inscripción por una posible situación de inhabilidad en vista de una contratación en la misma jurisdicción donde se contrató y se lanzó o están aspirando y que corresponde a un año antes de la elección, todo eso se puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral que es la máxima autoridad para que decida en estos casos si esos 553 candidatos se encuentran incursos en inhabilidad”, señaló.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: