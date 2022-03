No me arrepiento de haber hecho esta tarea: Mábel Lara tras ‘quemarse’ en elecciones

En las elecciones legislativas de este domingo la periodista Mábel Lara , quien era cabeza de lista al Senado por el partido Nuevo Liberalismo, se ‘quemó’ y todo porque la bancada no logró el umbral necesario para tener congresistas.

Lara se quedó sin curul en el Congreso y habló en Mañanas BLU sobre su candidatura y los resultados de las elecciones que la dejaron como una de las grandes derrotadas porque esta bancada no alcanzó el umbral de votos.

“Estoy muy tranquila con el trabajo realizado desde el Nuevo Liberalismo, un partido que renace, solo tres meses de campaña en mi caso solo un mes y medio de ser política y lograr caso 300.000 votos, en una lista de 100% opinión donde enfrentamos en mi región a todas las prácticas clientelistas y por eso estoy tranquila por un trabajo digno y hecho a pulso y si quemada, que más hacemos como mi lista”, dijo la periodista.

La comunicadora, que por primera vez se estrenaba en la política, aspiraba al Senado como cabeza de lista con el Nuevo Liberalismo, basaba su candidatura en la reforma pensional y en la justicia social, pero los votos no le alcanzaron. Lara se refirió a lo que hará después de participar en estos comicios sin un buen final para ella.

“Me dedicaré a descansar porque la verdad nunca tuve un plan B, vamos a pensar en qué sigue … Muchos periodistas me dijeron que no podía volver al periodismo, que estaba castigada, hay colegas muy molestos. Sigo pensando que no hay experiodistas y sigo con la fe intacta. Hice mi tarea y me arriesgué y creo que esto se trata de valentía", indicó Lara.