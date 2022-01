El Pacto histórico invita al liberalismo a que se una a coalición

El Pacto Histórico realizó este miércoles, 19 de enero, la presentación de sus listas al Congreso de cara a las elecciones del 2022. El evento fue en el Movistar Arena, donde llegaron cerca de 2.000 personas de diferentes zonas de la capital y del país.

El candidato de la Colombia Humana Gustavo Petro llegó en compañía de Francia Márquez, Arelis Uriana, Alfredo Saade y Camilo Romero a la tarima en la que estaban los precandidatos al Congreso.

En medio de la presentación, el senador y candidato Roy Barreras, hizo la primera invitación al Partido Liberal para que se sume al pacto.

“Yo mismo hace varios meses estoy acompañando el pacto y hay muchos liberales de base que están acompañando. De manera que bienvenidos, es más, yo hago una invitación oficial al Partido Liberal. Aquí esperamos a la gente de las ideas liberales y me parece que para ganar tenemos que garantizar ese liberalismo del XIX que hizo las reformas sociales”, expresó el senador Barreras.

El precandidato Luis Fernando Velasco, que está a la espera de un aval por parte del Partido Liberal, también le hizo la invitación a la unión del pacto.

“Con el Pacto Histórico podemos construir una gran tenaza para romper las cadenas de la corrupción, para romper las cadenas de la inequidad. Por ella los liberales debemos estar en el Pacto Histórico compitiendo fraternalmente, para construir un país del tamaño de nuestros sueños”, dijo Luis Fernando Velasco.

Sobre la polémica que hay con supuestos acercamientos con el senador liberal, Julián Bedoya, el candidato Gustavo Petro respondió.

“Yo solo vi en la Estrella, pueblo antioqueño. Los corruptos son esos de juntar la administración con paramilitarismo; dejar que la seguridad sea manejada por representantes de las mafias delincuenciales”.

Y agregó “el Partido Liberal está siendo invitado a participar de una confluencia programática con el progresismo para transformar a Colombia. A lo largo y ancho de Colombia, en donde he estado, han salido banderas liberales, dirigentes liberales, mujeres Liberales, organizaciones liberales a poner esas banderas que de antaño acompañaron a Gaitán y a López Pumarejo, de nuevo en medio del pueblo, en la plaza pública”.

Petro invitó a los dirigentes del Partido Liberal a que se sumaran al pacto, “yo les solicitaría a los dirigentes del Partido Liberal que tomen la decisión y entren a un Pacto Histórico por la transformación democrática de Colombia”.

El candidato de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que fue recibido eufóricamente en su intervención, se fue de frente contra el Congreso y dijo que estaba en manos de la corrupción.

“El Congreso de la República es un espacio fundamental dentro del poder. Ahí ni más menos se toman las decisiones que mueven el país, que mueven el poder que acumulan la riqueza. Que pueden destruir a los pueblos. Ese espacio de decisiones, el Congreso que hace las leyes de Colombia hoy está en manos de la corrupción. Necesitan allí senadores y representantes a la Cámara corruptos, precisamente para que las leyes no sean populares, no sean del pueblo si no que construyan formas depredadoras de acumulación de la riqueza colombiana”, señaló.

Por su parte, Camilo Romero se fue de frente contra el uribismo y auguró que el 7 de agosto se va del poder del país.

“Con el Gobierno de Iván Duque, el 7 de agosto, no solo se va un mal Gobierno, sino que se va una era que le ha causado daño extremo al país. Chao al uribismo de Colombia y bienvenidos al cambio y a la transformación del país”, expresó.

El expresidente Álvaro Uribe e Iván Duque (no estaban presentes) fueron chiflados luego que fueron presentados en una pancarta de Esmeralda Hernández, candidata al Congreso

El gran ausente fue el senador Iván Cepeda, quien no pudo estar por problemas de salud.

