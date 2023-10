"No se ha trasladado ninguna mesa": Registraduría ante posibles riesgos electorales

Desde la Registraduría respondieron a posibles riesgos electorales y amenazas de grupos criminales de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en el país el próximo 29 de octubre.

Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral, aseguró que lo importante es focalizar esfuerzos institucionales en el marco de sus competencias.

“Cada entidad puede atacar los fenómenos de desorden público, de presencia de grupos armados ilegales, de compra de votos, de posible alteración de resultados. Desde la Registraduría nosotros hemos dispuesto la instalación de 30.000 terminales biométricas para combatir la suplantación”, afirmó.

También aseguró que el objetivo de la Registraduría es no trasladar ninguna mesa de votación: "Como sabemos la Fuerza Pública está haciendo esfuerzos y movilización de tropa. El objetivo de la Registraduría es no trasladar ninguna mesa de votación y que funcionen en el lugar donde deben funcionar y a la fecha de hoy no se ha realizado ningún traslado”.

Publicidad

En cuanto a la demarcación del tarjetón electoral, detalló que cualquier marca que se ponga dentro del área de demarcación de un candidato, así sea una frase o un objeto, contará como voto para ese candidato.

Le puede interesar: