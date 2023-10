Internet que contrató Registraduría por más de $110.000 millones operaría en 25 municipios y no 200

El pasado 20 de septiembre desde el municipio de Bojayá (Chocó), el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, lanzó el programa ‘La Registraduría conecta a Colombia’, que consiste en la instalación de antenas satelitales de internet Starlink, de la tecnología de Elon Musk, para garantizar la conectividad durante la transmisión de datos durante el preconteo de las elecciones del próximo domingo 29 de octubre.

En ese momento, Vega Rocha aseguró que con este programa se conectaría a cerca de 200 municipios con baja señal de comunicación en el país y, para ello, ya se había avanzado en la instalación de antenas en 24 municipios de los departamentos de Vichada, Vaupés, Nariño, Guainía, Cauca y Chocó: “Se trata de un esfuerzo de la Registraduría del siglo XXI para brindar conectividad a los municipios más distantes de Colombia y ofrecer más garantías en estas elecciones. También es un empeño para apoyar a la fuerza pública en zonas consideradas como de riesgo”.

Pero tan solo un mes después de este importante anuncio, Blu Radio pudo conocer los detalles y alcances de este contrato por medio de una respuesta a un derecho de petición enviado a la organización electoral.

Según la respuesta emitida por José Antonio Parra Fandiño, jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional, con datos entregados por la Gerencia de Informática de esta entidad el pasado 12 de octubre, este programa para la entrega de terminales Starlink hace parte del contrato entre la Registraduría y la Unión Temporal DISPROEL 2023 (conformada por Thomas Greg & Sons, Manejo Técnico de Información., Securid, Seguridad Movil de Colombia, Prosegur, Grupo ASD, OPESA y TELEFÓNICA de Colombia) por más de un billón de pesos colombianos ($1.004.321.513.847 exactamente), para toda la megaoperación de organización y logística de los comicios.

Publicidad

El objetivo específico de la instalación de estas antenas es “garantizar la conectividad a la hóra de realizar la transmisión de la información, en municipios de difícil acceso a las telecomunicaciones durante el componente técnico de preconteo”, cuyo componente entre hardware y software tuvo un costo por más de 110.000 millones de pesos ($111.839.103.600 exactamente)

La Registraduría señaló que, a la fecha (un mes después del anuncio) tan sólo se han instalado veinticinco (25) kits satelitales, distribuídos en los siguientes municipios:



Puerto Nariño - Amazonas Leticia — Amazonas Litoral del San Juan — Chocó Alto Baudó — Chocó Bajo Baudó — Chocó Juradó — Chocó Bojayá — Chocó Río lró — Chocó Acandí — Chocó Bahía Solano — Chocó Carmen del Darién — Chocó Unguía — Chocó Sipí - Chocó Inírida — Guainía Barrancominas — Guanía Santa Bárbara — Nariño Roberto Payán — Nariño La Llanada — Nariño Carurú — Vaupés Taraíra — Vaupés Mitú — Vaupés Santa Rosalía — Vichada Cumaribio — Vichada La Primavera — Vichada Puerto Carreño — Vichada



Pero, en la respuesta al derecho de petición, la entidad también señala lo siguiente: “La ubicación y el cronograma de instalación de las antenas satelitales StarLink no se encuentra predefinida en el Contrato 052 de 2023, sino que hace parte de las definiciones que debe hacer supervisión del citado contrato, definición que depende de las necesidades que aparezcan en el marco del proceso preelectoral”.

Otro de los puntos que en el contrato se contradice con los anuncios del registrador Vega, tiene que ver con el uso de estas antenas diferente al conteo de votos el 29 de octubre, ya que el funcionario había señalado que estas terminales también serían aprovechadas por la comunidad para solucionar las dificultades de comunicación. “Un ejemplo de esto se vive ya en Cumaribo, Vichada, donde decenas de estudiantes, luego de concluir su jornada escolar, acuden para conectarse y hacer sus tareas. Es la forma como el Estado debe llegar a las regiones, solucionar de forma rápida los problemas que nos han aquejado durante años y hacer inclusión social. Esto es muy satisfactorio hacerlo realidad", sostuvo Vega Rocha.

Publicidad

No obstante, según la respuesta de la entidad a Blu Radio, este uso sería temporal y no se tratarían de antenas propias: “[...] el término de servicio de estas va ligado a la vigencia del contrato. Al respecto, se aclara que el objeto del contrato no es la adquisición de bienes específicos, sino la provisión de un servicio integral, servicio del cual hacen parte la puesta a disposición de la entidad de las citadas antenas".

Puede leer la respuesta de la Registraduría aquí: