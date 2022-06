“Notamos más desinformación en estas elecciones que en 2018”: Ana Saavedra, editora ColombiaCheck

Ana María Saavedra, editora de ColombiaCheck, y Beatriz Helena Vallejo, directora ejecutiva de Ethos BT, se conectaron en Blu 4.0 para ahondar en el impacto que ha tenido la desinformación en esta contienda electoral.

“En estos tiempos electorales la desinformación abunda, desde Colombiacheck hemos notado que en estas elecciones (2022), comparadas a las del 2018, ha habido un aumento significativo en la desinformación, lo que es grave porque esto busca manipular votos, afectar la credibilidad del sistema electoral colombiano y crear narrativas falsas que afectan la democracia del país”, afirmó Saavedra.

Además de esta declaración, la editora de ColombiaCheck confirmó que, “las desinformaciones van dirigidas a nuestras emociones y sesgos, tienen siempre un componente que generan rabia o cualquier emoción que ratifican mis creencias y pensamientos sin que sea veraz".

Ante este panorama, Beatriz Vallejo, directora ejecutiva de Ethos BT, afirmó que la solución no está en el control de la información sino en una mejor capacitación en los individuos.

“Si logramos que la gente no caiga en noticias falsas y no comparta, nada de esto tiene tanta incidencia en la palestra pública. Lo más correcto es que hagamos fact check, claro, pero nunca estos organismos van a dar abasto y no solo esto, sino que los mismos sesgos no permiten que se haga de manera 100 % correcta. Necesitamos una serie de habilidades para aprender a navegar de manera idónea, porque la solución está en el individuo y no en que nos controlen toda la información”, aseguró Vallejo.

Beatriz Vallejo dio 3 rasgos para identificar publicaciones que desinforman:

1. Apelan a nuestra emocionalidad, hace que respondamos a ellas desde nuestros sentimientos más primarios y profundos.

2. En las desinformaciones siempre hay un oponente y un manto de duda sobre alguien, por lo que debemos verificar muy bien.

3. Se genera una polarización entre bandos.