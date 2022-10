Por falsos positivos, 55 militares rindieron versión ante la JEP

La diligencia se presentó en el marco del caso 003, denominado "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.

Las versiones que se recibieron por falsos positivos en esta primera etapa del caso provienen del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, la Brigada Móvil 15, el Grupo Gaula Casanare, la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez, el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, esta diligencia se presentó en el cumplimiento del régimen de condicionalidad, el cual exige aportar a la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas.

La Sala de Reconocimiento recibió las versiones de 55 militares en Bogotá, Valledupar, Medellín, Bucaramanga y Yopal, las cuales tienen un valor de confesión cuando hay aceptación de autoría o participación en los casos relacionados a falsos positivos.

Por otra parte, la JEP ha acreditado 162 víctimas de ejecución extrajudicial quienes presentaron 10 informes ante la Sala de Reconocimiento.