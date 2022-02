“Adivina qué encontraron en mi corazón…”: conmovedora anécdota de Íngrid Betancourt sobre su papá

La candidata presidencial Íngrid Betancourt reveló detalles de ´la relación con su padre, Gabriel Betancourt Mejía, por quien profesó gran amor y quien marcó su vida.

La aspirante por el partido Oxígeno Verde narró una conmovedora anécdota que tuvo lugar durante una cirugía delicada de corazón que él requería.

“Yo me acuerdo que mi papá entra a la sala, está un poquito drogado, para entrar a una cirugía. Lo acompaño lo más que pueda, me suelta la mano y me dice, tranquila, mi amor, nos vemos al otro lado del puente. El sentido de humor de él era así. Quedé preocupada, me dieron el permiso de esperarlo en la sala de urgencias donde iba a despertar”, narró.

“Él se despierta y está entubado con el oxígeno, con esas balotas que les ponen, muy dramática la cosa, me hace señales, que me acerque. Le pongo el oído a la boca de él para que no haga esfuerzo y me dice: ‘adivina qué encontraron en mi corazón’.. tu nombre”, añadió Betancourt.

Escuche a Íngrid Betancourt en el especial “El lado B de los candidatos” de Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: