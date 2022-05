“‘Calzones’ me dicen cariñosamente”: César Giraldo revela origen del apodo y niega que sea un alias

El empresario risaraldense César Giraldo, conocido como ‘Calzones’ y quien fue acusado por el candidato Gustavo Petro de estar detrás de un plan para asesinarlo, contó el origen del apodo.

“’Calzones’ me dicen cariñosamente unos amigos. Le cuento mi historia, me tengo que remontar a la época de 1989 cuando yo empecé en el negocio del tomate. Entonces, una cadena de almacenes, muy reconocida, nos llamó y nos dijo que tenía un problema porque los productores traían mucho cuando había abundancia, pero no cuando escaseaba. Me dijeron que tenía que garantizar el producto, yo dije que sí, que daba mi palabra. Entonces se paró y me dijo, así es que yo necesito a la gente, que tenga los calzones bien puestos para que me entregue el producto y no me vayan a fallar”, sostuvo Giraldo.

“El señor de Manizales, que es el que me presenta, dijo: ‘vea hombre, vio, le pareció que tenía los calzones bien puestos para vender a todos los almacenes porque no había quién surtiera’. Es realmente eso. No es un alias ni porque haya participado en nada malo”, agregó el empresario.

Giraldo aseguró que es falso que sea prestamista y que después los señalamientos de Gustavo Petro ha sido objeto de amenazas contra su vida.

“Estoy muy preocupado, soy una persona muy tranquila. Si fuera un delincuente lo mínimo que andaría es con escoltas. A mí me pueden investigar, no tengo ningún problema. Lo que se necesita es que haya claridad en las cosas. Soy una persona que ni investigaciones he tenido.

No he tenido problemas como para que ahora vengan a decir esto. No pueden venir a montar un testigo y armarme un cuento acá. Ya me volvieron público, todo el mundo me amenazan, me dicen que me tengo que ir de Pereira, que me tengo que exiliar”, aseguró Giraldo.