No soy prestamista ni nada de lo que Petro dice; ahora soy el amenazado: César Giraldo, ‘Calzones’

El empresario César Giraldo Montoya, conocido como 'Calzones', negó tener relación alguna con las amenazas a Gustavo Petro y, además, aseguró que no tiene nexos con el grupo La Cordillera, con el que se le ha relacionado por negocios que tuvo" hace años", cuando compró unas propiedades.

“Esto es una infamia. Yo soy un cafetero, vendo carros usados, negocios transparentes (…) Ando solo, ni conductor tengo. Yo creo que a Gustavo Petro lo asaltaron en su buena fe, no creo que el intencionalmente esté haciendo eso”, señaló en diálogo con Mañanas BLU.

Negocios gota a gota

“Eso es falso totalmente. Nunca me he dedicado a ese negocio. Yo ya he explicado cómo funcionan mis empresas y cómo están capitalizadas. Yo me muevo completamente con el sistema financiero; del año 2015 al 2021, 11.000 millones de pesos de préstamos en la banca privada. Si yo me moviera en temas de gota gota no me prestan nada”, respondió sobre las acusaciones que lo señalan de ser un prestamista.

Asimismo, reveló que, ahora, es él el amenazado por las diferentes acusaciones en su contra, las que negó rotundamente, y que pasó a estar “en la boca de todo el mundo”. Precisamente, sobre su apoyo a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, mencionó que no tiene “ningún rol” más allá de colaborar si se requiere, como ya lo ha hecho con campañas del Centro Democrático, según aseveró.

“He ayudado a dirigir las campañas del Centro Democrático, eso no es un secreto, pero en la campaña de Federico no cumplo ningún rol. Si piden ayuda uno colabora, pero decir que soy el jefe, no”.

¿Qué sabe de La Cordillera?

“Eso es conocido por informes de prensa, es una banda que delinque en la ciudad, pero que yo tenga nexos con ellos es falso. Dicen que yo tuve vínculos con un señor extraditado (Juan Luis Vallejo) (…) Yo le compré dos propiedades a la familia de él hace muchos años, pero ni la familia sabía que él tenía problemas”, enfatizó.

Sobre este punto, Giraldo explicó que compró dichas propiedades sin conocer los antecedentes, pues solo pedían un certificado de tradición y libertad para hacer el negocio.