Daniel Quintero es el nuevo Uribe, divide a Medellín y se siente el mesías: Jesús Abad Colorado

El ambiente político a menos de 20 días de las presidenciales es cada vez más turbio. Mientras la participación política se volvió paisaje en vísperas de elecciones, la Procuraduría suspendió a los alcaldes de Medellín e Ibagué. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, líderes de la capital antioqueña opinaronn sobre la decisión del Ministerio Público y el futuro de la ciudad.

Escuche las opiniones del concejal medellinense Daniel Duque, Piedad Patricia Restrepo, directora de la Veeduria Ciudadana “Todos por Medellín” y el fotoperiodista Jesús Abad Colorado.

Jesús Abad Colorado dijo no estar de acuerdo con Daniel Quintero ni su forma de hacer política. Además, aseguró que al alcalde la Procuraduría le adelantó el regalo de Navidad, puesto que la decisión de suspenderlo favorece sus intereses. Según el fotoperiodista, Daniel Quintero es el nuevo Uribe y, además de dividir a la ciudad, atenta contra la institucionalidad. "No lo considero un hombre de izquierda, lo considero un populista especialista en redes sociales al mejor estilo de Nayib Bukele y la gente se está tragando esos carretazos", sostuvo.

"Daniel Quintero está logrando su objetivo de sacar, seguramente, a votar a la gente, a mucha. Sin embargo, está repitiendo el esquema de hace cuatro años, cuando había que sacar a la gente berraca a votar. Me da mucha tristeza, porque lo que tenemos que buscar en una ciudad como Medellín, que podía mostrarle al país muchas formas de gobernar distinta, con distintos políticos, pero de una manera responsable. Daniel Quintero lo que ha hecho es polarizar. Si la administración de Daniel Quintero fuera buena, seguramente mucha gente lo estaría apoyando. La administración de Federico Gutiérrez fue muy mediocre, mala, pero la de Quintero, es perversa", opinó Colorado.

"Creo que Gustavo Petro se equivocó aliándose con Daniel Quintero, pensando que porque era una persona que le hacía contrapeso a Uribe, era la persona que tenía que salir a ayudarle, a recoger votos. Yo creo que se equivocó. Nos tiene más divididos. La gente tiene razón en protestar. Me duele que en redes haya gente que empiece a decirme cosas. Daniel Quintero quiere ser un hombre con mucho poder, es el nuevo Uribe. Se siente mesías, también con Diana Osorio. Me dicen que la diferencia entre uno y otro, lo leo en redes, es que el uno mata y el otro no. Yo estoy hablando aquí es del poder político, de la corrupción. Es la llamada que le quiero hacer a mucha gente", sostuvo el fotoperiodista.

La directora de la Veeduria Ciudadana “Todos por Medellín”, Piedad Patricia Restrepo, aseguró por su parte que el proceso contra Daniel Quintero no fue apresurado y desde 2021 se reportaron presuntas irregularidades de Daniel Quintero.

"Estamos satisfechos con la apertura de investigación a Daniel Quintero. Pusimos una queja disciplinaria y la entregamos a la Procuraduría a principios de año en contra del alcalde de Medellín, varios exsecretarios, secretarios actuales, el gerente de Telemedellín. Hemos visto en redes sociales que se ha planteado una discusión al estilo de hacer una investigación exprés, pero no, tajantemente no . La Procuraduría le ha hecho al alcalde varias observaciones frente a una posible participación en política. Estamos hablando desde el año pasado por una situación puntual de Hidroituango. Ya había un llamado de atención. Así mismo con todo el tema de la revocatoria, hubo un llamado de atención para varios alcaldes incluyendo al de Medellín. No es algo que sea solamente explicado por un video, esto viene de mucho tiempo atrás. En la queja decimos que caló y se intensificó conforme las elecciones empezaron a acercarse", indicó

"Ni siquiera corresponde a una sola queja de la Veeduría Todos por Medellín. Hicimos un análisis de los últimos meses y ya había muchas otras quejas de ciudadanos, de asociaciones y organizaciones por participación en política. Hicimos un ejercicio de casi tres meses de investigación para llevar la queja a la Procuraduría y lo hicimos el 2 de mayo, pero no es la única. Ya había varias quejas en la Procuraduría, había varios llamados de atención al alcalde, uno desde agosto de 2021", complementó Piedad Patricia Restrepo.

Según el concejal Daniel Duque, los problemas de Daniel Quintero tienen que ver especialmente con su gestión y anotó la ausencia de pagos a pediatras del Hospital Infantil de Medellín, así como los resultados de las inteventorías que muestran que MetroSalud y el Inder no están prestando adecuadamente los servicios a los niños de Buen Comienzo.

"Ayer teníamos un paro armado en el barrio La Sierra. A él no le importa. Lo único que le interesa es hacer política por el señor Gustavo Petro. El problema es que la gente no le va a creer a la Procuraduría por tener un doble rasero", declaró el cabildante.