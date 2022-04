Desempolvan trinos de Katherine Miranda contra Petro luego anunciarse su llegada al Pacto Histórico

Este martes, tras el anuncio de Katherine Miranda de sumarse a la campaña presidencial de Gustavo Petro , usuarios de Twitter le recordaron a la congresista varias publicaciones en esa red social donde criticó actuaciones del aspirante a la Casa de Nariño.

“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, de no participar en campaña, pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas , las traiciones, me obligan a tomar una decisión clara”, declaró Miranda al anunciar su adhesión política .

Las pasadas elecciones, 120 mil personas depositaron su voto de confianza en mí, siendo la mayor votación en la Cámara🙏🏻❤️



Por eso, por respeto e inmenso cariño a mi electorado y siendo coherente con mis principios y luchas, anuncio mi ingreso a la campaña presidencial de… pic.twitter.com/WhQrXVd7SF — KATHERINE MIRANDA (@MirandaBogota) April 19, 2022

Miranda, que obtuvo 120.000 votos en las pasadas elecciones al Congreso, entra a la campaña del Pacto Histórico como nueva jefa de debate. Su anuncio generó reacciones en redes sociales, especialmente en Twitter, donde le recordaron a la congresista varios trinos en contra de quien ahora apoya a la Presidencia.

Estas son algunas de las duras publicaciones de Katherine Miranda contra Petro antes de sumarse a su campaña:

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda

Trinos de Katherine Miranda contra Petro Twitter de Katherine Miranda