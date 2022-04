¿Suman o restan los nuevos apoyos a las campañas presidenciales?

Los candidatos presidenciales siguen sumando apoyos a sus campañas; Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo destaparon sus nuevas fichas. En Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire, hablan los nuevos alfiles que darán la pelea por la Casa de Nariño.

Escuche a Ariel Ávila, senador electo Alianza Verde; Katherine Miranda, representante Alianza Verde; y a Luis Felipe Henao, nuevo jefe de debate campaña de Federico Gutiérrez.

“He sido crítica sin importar el color político. He acompañado históricamente a Sergio Fajardo, pero tomé la decisión de acompañar a Petro por el momento que vive el país, por la posibilidad de que un sector alternativo llegue realmente al poder. Mantendrá mi independencia y mis críticas constructivas”, dijo Katherine Miranda.

“Yo creo que hay una izquierda más allá de Petro y un centro más allá de Fajardo, eso es lo que quiero encarnar. Creo que vamos a ganar, es imposible que Colombia vote por el candidato de Duque. Tenemos que estar unidos para ganar, no voy a caer en el canibalismo que han caído muchos seguidores", declaró por su parte Ariel Ávila.

" Acá se van a dar unos temas de orden y oportunidades. No es un salto al vacío. No estoy haciendo esto a cambio de un puesto. Lo que hago en mi oficina no tiene nada que ver con el sector público”, dijo Luis Felipe Henao.