Duro ataque de Federico Gutiérrez a Petro: “Te metes unos cuentos que hasta vos mismo te los crees”

El debate llevado a cabo este lunes por el periódico El Tiempo y la revista Semana, primero tras las consultas presidenciales del domingo, se convirtió en el escenario de feroces ataques por parte de Federico Gutiérrez e Íngrid Betancourt en contra de Gustavo Petro. En el encuentro, donde se abordaron importantes temas como la relación con EE.UU., salud y agricultura, las ideas y propuestas pasaron a un segundo plano debido a los durísimos ataques personales.

Gutiérrez echó en cara el apoyo de Petro a Santrich, luego de que este mencionara a Gustavo Villegas, su exsecretario de Seguridad, condenado por presuntos nexos con la Oficina de Envigado.

Publicidad

Entonces, el exalcalde de Medellín lanzó una dura andanada contra Petro, a quien le echó en cara haber respaldado a Jesús Santrich, quien se fugó en medio de acusaciones de narcotráfico y acabó en las disidencias de Iván Márquez para finalmente morir abatido en Venezuela.

“La Farc me quería matar porque yo defendí la paz y ellos estaban defendiendo la guerra, igual que el sujeto paramiliar que estaba en tu gobierno, dirigiendo la seguridad de la ciudad”, declaró Petro.

“Eso no es cierto, ¿por qué defendiste a Santrich si te quería matar?”, preguntó Gutiérrez.

“Yo no he defendido a Santrich, me di cuenta de un entrampamiento”, ripostó Petro.

Publicidad

“Vos te metes unos cuentos que hasta vos mismo te los crees, Gustavo. ¿El país acaso es bobo?, ¿vos crees que la gente es boba? Claro que defendiste a Márquez y a Santrich, sabían que ellos estaban ya y seguían en el negocio del narcotráfico, el país lo sabe”, dijo Gutiérrez.

Publicidad

Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero