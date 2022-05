Elecciones no tendrán auditoría internacional por falta de tiempo para la entrega de requisitos

En una reunión entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría se decidió que no habrá auditoría internacional a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. No obstante, advierten que no está en riesgo la transparencia de los comicios.

Según pudo conocer BLU Radio, la falta de tiempo impidió que se permitiera escoger una firma para auditar las elecciones.

“No hubo tiempo para que pudieran entregar toda la documentación que se estaba reclamando. Se les pidió una oferta y tenían la disponibilidad, pero hay una serie de requisitos de orden legal y el presidente del CNE ha constatado que no lo cumplieron”, dijo el magistrado del CNE Luis Guillermo Pérez.

De acuerdo con el magistrado, la auditoria buscaba brindar mayor tranquilidad a las campañas políticas y con ello acabar esa “narrativa perversa” de un supuesto golpe de Estado y gran fraude electoral.

“Lo que queríamos es que hubiese una garantía adicional para mayor tranquilidad de las fuerzas políticas y para terminar esa narrativa perversa de que aquí se está fraguando un golpe de estado y un gran fraude. (…) No ha sido posible por eso estamos invitando a las fuerzas políticas que tienen sus auditores para que revisen los softwares y nombren sus testigos electorales. Todas las garantías están dadas”, añadió.

El magistrado insistió a las campañas en inscribir sus testigos electorales, pues, a la fecha, solo hay 15.000, de los 600.000 que pueden participar.