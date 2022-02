“Estamos en crisis, no hay divorcio”: Paola Ochoa explica renuncia a candidatura a Vicepresidencia

Paola Ochoa habló en Mañanas BLU acerca de su renuncia a ser fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández . La periodista lamentó el manejo hecho por algunos medios de comunicación sobre su relación de pareja con el economista Juan Ricardo Ortega, con quien atraviesa una crisis desde hace 10 meses.

"Sencillamente a raíz de eso empezaron en algunos medios de comunicación, en tres emisoras, a manejar el tema de un supuesto divorcio con mi marido, con quien sigo casada y con quién he tenido una cris matrimonial en los últimos 8 o 10 meses", sostuvo.

"Le dije, Rodolfo Hernández,me muero de la pena. Él me dijo, la entiendo perfectamente, primero los hijos", agregó.

Ochoa dijo que su esposo es el hombre de su vida y que la decisión de dar a un paso al costado tuvo que ver con la presión que sufrieron sus hijos al enterarse por medios de comunicación del supuesto divorcio. Aseguró que con Ortega nunca ha pensado en divorciarse y que una crisis matrimonial como la que afronta la viven todas las parejas.

"Mis hijos se enteraron en el colegio, yendo para el colegio. Todas las mamás me escriben que qué es esto del divorcio. Cuando no hay divorecio. Usted puede ir al registro civil, seguimos casados. No se ha tramitado nada con abogado. Claro que estamos en una crisis matrimonial, como la atraviesan todas las parejas", explicó.

"Por encima de cualquier cargo, de cualquier dignidad, está la salud de mis hijos y la mía propia. En la vida uno debe tener prioridades", añadió.

"No soy más que una mamá con cuatro luchando por su matrimonio", complementó.

Escuche a Paola Ochoa explicando las razones de su declinación a la candidatura vicepresidencial en fórmula con el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández: