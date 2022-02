Así se despidió Paola Ochoa de Mañanas BLU para lanzarse a la Vicepresidencia con Rodolfo Hernández

El pasado lunes, el candidato Rodolfo Hernández sorprendió al país al confirmar que la periodista Paola Ochoa será su formula a la Vicepresidencia de la República en las próximas elecciones.

La periodista, que llevaba más de 6 años en Mañanas BLU, contó detalles de cómo Hernández, segundo hoy en la intención de voto , la contactó para hacerle la propuesta, algo que, según dijo, la sorprendió mucho porque nunca tuvo relación alguna con el candidato.

“Yo tampoco entiendo. A uno le dicen que las cosas hay que salir a buscarlas porque nadie va a llegar a tocar a su puerta. Eso no fue lo que me pasó a mí. Yo vivo muy feliz en una vereda en Antioquia. Hace unos días me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, le dije que de pronto estaba confundido”, dijo.

Añadió que, tras la insistencia, aceptó una reunión en Bogotá, en la que Hernández le ofreció la vicepresidencia, a lo que ella le respondió que nunca ha hecho política ni ha tenido relación alguna con políticos.

“Nos sentamos a conversar dos horas. La primera vez en la vida que nos veíamos él y yo. Estuvimos hablando dos horas, la inmensa mayoría, de temas que nos preocupan. Yo la veía más como una entrevista que podría usar hasta en una columna. (…) Yo no tengo nada que ver con algún político. Nunca en la vida he pertenecido a una campaña. Jamás en la vida se me ha cruzado, ni siquiera en mis sueños más salvajes, hacer parte de la política ”, reveló.

Paola Ochoa agregó que, según Rodolfo Hernández, esas fueran las razones por las que la escogió como su fórmula para aspirar a la Casa de Nariño.

“Me dijo: ‘Precisamente por eso la he llamado. La he escuchado, me parece que usted es franca, directa, sin pelos en la lengua. Dice lo que piensa y eso es lo que quiero. Una persona que no tenga ningún contacto con el mundo político y que no tenga rabo de paja'”, explicó.

Agregó que le dijo a Hernández que creía que ella, en vez de sumar, podría restarle votos a su campaña. Sin embargo, Rodolfo Hernández, según relató, insistió en que necesitaba a alguien como ella.

“Le dije que no entendía cómo él cree que yo le puedo dar un voto. No entiendo de dónde saca eso”, puntualizó tras afirmar que su vida es el periodismo, sobre todo el económico.

