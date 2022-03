Fajardo tiene que dejar la soberbia y la arrogancia y sumarse a mi candidatura: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín Federico 'Fico' Gutiérrez , quien ganó la consulta del Equipo por Colombia , aseguró que Sergio Fajardo, vencedor de la Coalición Centro Esperanza , debe dejar la soberbia y arrogancia para apoyarlo en su candidatura.

"Yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando a él lo conoce casi el 100 % del país. Ha hecho no sé cuántas campañas ya. Esta es mi primera campaña y lo triplico ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40 % de la gente. Nosotros vamos para arriba y yo vuelvo y digo: esto no es un tema de arrogancia. Es una responsabilidad inmensa. Voy a convocar a todos los sectores, incluyendo a Sergio Fajardo, a la Centro Esperanza", aseguró Gutiérrez.

"Yo invitaría a Sergio Fajardo a que me acompañe. Tiene que dejar la arrogancia y la soberbia, entender el momento en que estamos. Lo tripliqué en votación. La encuesta que vale es la de ayer. Antes las otras encuestas eran otro escenario. La encuesta de ayer demuestra que lo tripliqué en votación", insistió.

De acuerdo con Federico Gutiérrez, los resultados electorales dieron un vuelco al tablero del ajedrez político y su candidatura es la única que puede derrotar a Gustavo Petro , quien se convirtió en el gran ganador de la jornada electoral de este 13 de marzo.

"Aquí hay muchos sectores que van a ver qué posición toman, porque aquí todo cambió. Hasta hace un mes el panorama era que supuestamente la Centro Esperanza y Pacto Histórico tenían un cupo a segunda vuelta . ¿Qué quedó demostrado aquí? Que los que tenemos cupo a segunda vuelta somos nosotros, que los que sí podemos derrotar a Petro somos nosotros y soy yo como candidato. Lo dicen medios internacionales como Bloomberg, donde dicen por ejemplo que nosotros hoy somos el único rival que puede ganarle a Petro", indicó.