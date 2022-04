"La campaña ha sido dura, mi hija pequeña sufre bullying": Verónica Alcocer, esposa de Petro

La abogada Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, quien se encuentra este miércoles en Valledupar en el marco del Festival Vallenato, se refirió al impulso a la cultura que promueve y contó anécdotas de su relación con el candidato presidencial. En entrevista con Mañanas BLU, Alcocer habló además del acompañamiento que ha hecho a víctimas de la violencia en el marco de la campaña a la Casa de Nariño de Petro y reveló que su hija menor ha sufrido bullying.

"Vengo recorriendo el país desde hace poco más de seis o siete meses, en la idea de construir una actividad propia, de conocer a profundidad lo que antes no conocía porque me dedicaba a mi hogar, a mis hijos, a otras actividades, es conocer para ayudar desde el sitio donde esté. Me he encontrado gente increíble, gente hermosa, mujeres resilientes, hombres y mujeres valiosas, sus niños, sus niñas. También dramas, como todos sabemos, pero en general personas de mucha valía", contó Alcocer.

Publicidad

La esposa de Petro reveló que por ambos estar inmersos en la campaña han vivido pruebas difíciles para la familia y que su hija menor, de 14 años, ha sido víctima de matoneo en el que colegio donde estudia.

"Mis hijos saben que estamos construyendo, lo saben perfectamente, lo aceptan, lo comprenden, a pesar de que les da duro el tema de los ataques. Mi hija pequeña sufre bullying en el colegio, la ha llevado de pronto a no querer regresar al colegio, pero han heho un trabajo muy interesante con ella, como apoyos psicológicos, pero bueno, siempre adelante, fortaleciéndola, entendiendo que no todo lo que nos vamos a encontrar es bueno, la vida es así", indicó la abogada.

Sobre el folclor colombiano y las danzas típicas, Verónica Alcocer aseguró que es un tema que le genera gran admiración y apasionamiento.

Publicidad

"Pienso que el tema del baile se lleva en la sangre. Cuando era niña mi padre me traía mucho a Valledupar a vivir las fiestas, a las parrandas vallenatas. De adolescente era de otra manera, ahora es la primera vez bailar. Admiro a todas esas mujeres, ese folclor, es una tierra que amo profundamente", contó.