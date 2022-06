La estrategia de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández para ganar la Presidencia

El senador Gustavo Petro , vencedor en la primera vuelta de este domingo, disputará la Presidencia de Colombia con Rodolfo Hernández, un ‘outsider’ millonario que sacó sorpresivamente a la derecha de la carrera por el poder. Gerencia del Poder publicó un informe detallado en el que analizó la estrategia de los dos candidatos para llegar a la Casa de Nariño.

Vale la pena recordar que Petro ganó la elección con el 40,3 % de los votos, 12 puntos porcentuales más que Hernández (28,2 %), con quien disputará una segunda vuelta el 19 de junio, según informó la Registraduría al concluir el conteo previo al escrutinio.

La estrategia de Petro

Petro arranca la carrera en la segunda vuelta con una disyuntiva numérica. Por una parte, tiene el impulso de los 8,527.768 votos obtenidos, lo cual no solo representa casi el doble de su votación obtenida en la primera vuelta del 2018, sino que logró conquistar 18 departamentos del país incluyendo la costa Caribe, el Pacífico y Bogotá. A pesar de esto, estos números no se sienten como un verdadero impulso porque la campaña de Petro montó a sus electores en una victoria en primera vuelta que no se dio. Además, se subió a la contienda y con fuerza un ‘outsider’ que estaba fuera de los cálculos hasta hace unos pocos días, lo cual les va a costar mucho derrotar.

Comparativamente, la votación de la izquierda se multiplicó en todo el territorio nacional. En la costa Caribe, Petro en la segunda vuelta del 2018 solo había podido ganar en los departamentos de Atlántico y Sucre, mientras que en esta primera vuelta ganó en los ocho departamentos, incluyendo San Andrés y Providencia. El fenómeno electoral de Petro en el Pacífico logró consolidar los 4 departamentos, incluyendo el Valle del Cauca, región que había sido el fortín de la derecha.

Según el informe de Gerencia del Poder, Petro tenía una estrategia clara de campaña contra el uribismo/continuismo representada para él y sus seguidores en Federico Gutiérrez. Ahora le tocará a Petro mostrar a Hernández como otra alternativa del continuismo para no perder el camino avanzado con dicha retórica.

Paradójicamente, a Petro le convendría tener una mayor abstención en la segunda vuelta, apostando a que sus votantes sean más disciplinados que los votantes de opinión de Rodolfo. Lo anterior debido a que Hernández necesitaría aumentar en al menos seis millones su base electoral y Gustavo Petro solo en dos millones para ganar la segunda vuelta y convertirse en el presidente de Colombia.

La estrategia de Rodolfo Hernández

Por otro lado, Hernández ha mostrado que su estrategia de ser el ‘outsider’ cercano a la gente en redes sociales y con un discurso sencillo de lucha contra la corrupción, le sirve a la hora de conquistar votos. Ahora, el reto de Hernández es mantener este fenómeno electoral y poder aumentar su base de electores, esto protegiendo los votos que lo pusieron en segunda vuelta.

Según el informe de Gerencia del Poder, se espera que una de las principales estrategias de Rodolfo Hernández sea darle la vuelta al rol de "villano", que Petro había logrado ponerle a Federico Gutiérrez, y mostrarlo cercano a la cuestionada clase política, de forma que ahora sea Hernández quien muestre a Petro como el único candidato en segunda vuelta con apoyo de líderes políticos cuestionados y lejano al cambio que espera la ciudadanía colombiana.

