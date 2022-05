“Me duele, esto es el peor momento para el país, no nos lo merecemos”: Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre los resultados de las más recientes encuestas y aseguró que no renunciará a pesar de los pronósticos electorales desfavorables.

Fajardo criticó lo que a su juicio es una falta de independencia de los poderes públicos y reprochó la intervención “frentera” de funcionarios en política.

“Yo no estoy irritado ni molesto. Tengo el ánimo tranquilo, pero me preocupa. Tengo que discernir sobre los nubarrones que se ciernen. Es lo peor que he visto desde que estoy participando en política. No me gusta, me preocupa, yo voy para presidente. Entonces yo me tengo que preocupar por la sociedad colombiano”, sostuvo el aspirante.

“Yo camino, he ido por todos lados. He dedicado mi vida a estudiar, a trabajar, a presentar unas ideas, a actuar de una forma, a liderar. He liderado transformaciones. Yo sé que tengo una responsabilidad pública y por supuesto que me preocupa, me duele”, añadió.

El candidato presidencial calificó el escenario de “vergüenza” y aseguró que las duras acusaciones que se cruza en el debate es un daño a la democracia.

“La confrontación es perversa y dañina, se agitan los sentimientos más grotescos de la sociedad. Yo hablo de transformación, de superar dificultades, de entender la naturaleza de lo que tenemos, esta es la forma en que yo represento la política. No dejemos que esta política desaparezca. No caigamos en esa trampa, es dañina (…) A mí no me da pena ser decente”, agregó Fajardo.